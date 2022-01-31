Российские саночники провели первые тренировки в рамках подготовки к ОИ в Пекине

16:30
Российские спортсмены съезжаются в Олимпийскую деревню – до старта зимней Олимпиады всего несколько дней. Российские саночники добрались до Пекина 28 января.
Как пояснил главный тренер команды, у всех отрицательные тесты на коронавирус. Спортсмены уже тренируются и готовятся к соревнованиям.
Живут спортсмены в олимпийском "пузыре" – замкнутом пространстве между объектами, которое нельзя покинуть. Олимпийские деревни в Пекине официально открылись в прошлый четверг.
Зимние Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Всего во время соревнований в Китае разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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