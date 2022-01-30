Биатлонистку Васнецову могут заменить на Играх из-за положительного теста на COVID-19

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Российскую биатлонистку Валерию Васнецову могут заменить на Олимпийских играх в Пекине из-за положительного теста на COVID-19. С просьбой о замене в оргкомитет Олимпиады обратился Союз биатлонистов России.

"СБР и ОКР в воскресенье подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в составе женской сборной России по биатлону", – отметили в пресс-службе СБР.

Уточняется, что Васнецова сдала два положительных ПЦР-теста на коронавирус, и в связи с этим она была вынуждена переехать на изоляцию в карантинный отель.

Ранее пять членов сборной России по биатлону не смогли отправиться на Олимпийские игры в Пекин вместе с остальной командой. Игры пропустит руководитель сервис-группы Александр Печерский. Из-за положительного теста на коронавирус его заменит Дмитрий Блинов.