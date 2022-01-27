Пять членов сборной РФ по биатлону не смогли отправиться на Олимпиаду в Пекин

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Пять членов сборной России по биатлону не смогли отправиться на Олимпийские игры в Пекин вместе с остальной командой. Об этом сообщает RT.

Игры пропустит руководитель сервис-группы Александр Печерский. Из-за положительного теста на коронавирус его заменит Дмитрий Блинов.

Тесты остальных членов сборной дали отрицательный результат. Старшему тренеру женской сборной Михаилу Шашилову, биатлонисткам Ирине Казакевич и Валерии Васнецовой, массажисту Роману Никитину необходимо предоставить дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном заболевании. Их вылет задержали минимум на сутки.

Ранее Владимир Путин призвал сборную России соблюдать все предписания для обеспечения безопасности на Олимпийских играх в Пекине. Он отметил, что Китай наработал большой опыт организации масштабных международных мероприятий.

Президент также выразил уверенность, что на Олимпиаде обеспечат все необходимые условия для безопасности здоровья спортсменов и зрителей.

