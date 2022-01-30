Биатлонистка Буртасова заявила, что у нее нет нужных для поездки на Игры документов

Фото: ТАСС/DPA/Lennart Preiss
Российская биатлонистка Евгения Буртасова заявила, что у нее нет документов, нужных для поездки на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Матч ТВ".
"У меня нет документов на Олимпиаду. Почему я должна ехать, если документы туда у меня полностью не готовы?", – отметила спортсменка.
Она уточнила, что необходимо было на протяжении двух недель вести дневник здоровья о своем самочувствии в то время, когда выдается аккредитация.
"Я получила информацию только дня три назад. Сегодня уже начала вести", – заключила Буртасова.
Ранее сообщалось, что Евгения Буртасова может заменить Валерию Васнецову на предстоящих Играх в Пекине. Уточнялось, что Васнецова сдала два положительных ПЦР-теста на коронавирус, и в связи с этим она была вынуждена переехать на изоляцию в карантинный отель.
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