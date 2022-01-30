Почему российскому теннисисту Медведеву не удалось выиграть финал Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), одолев в финале турнира россиянина Даниила Медведева. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, почему этот матч – один из лучших теннисных финалов за последнее десятилетие.



Фото: AP Photo/Simon Baker

Удивительно, насколько мало иногда отделяет спортсмена от победы и насколько много нужно сил, чтобы довести дело до положительного результата. Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля в финале Australian Open – отличный тому пример. Чтобы определить сильнейшего, спортсменам понадобилось пять с половиной часов – колоссальное время, на протяжении которого теннисисты держали невероятно высокий темп и до последнего бились за каждый гейм. Под конец Надалю и Медведеву пришлось работать буквально на пределе своих физических возможностей. К сожалению, для российских болельщиков испанский спортсмен справился с этой задачей лучше – хотя изначально все в этом финале складывалось против него.

Пожалуй, стоит начать с того, что Надаля вообще могло не быть на Australian Open. В конце прошлого сезона 35-летний теннисист едва не объявил о завершении карьеры. Ведь последние годы показывать стабильно достойный уровень и правда становилось все сложнее: сказывался и возраст, и бесконечные проблемы со здоровьем.

В августе 2021 года дала о себе знать хроническая травма стопы, и Надаль выбыл из-за нее до конца года. Но Рафа решил остаться – как оказалось, это было максимально верным решением. Да, испанцу повезло с турнирной сеткой (кроме Дениса Шаповалова, всех остальных соперников Надаль прошел с легкостью) и отсутствием Новака Джоковича. Финал против Медведева показал, что эти разговоры были в пользу бедных.



Фото: AP Photo/Hamish Blair

Даниил начал решающий матч Australian Open практически идеально. Если до этого традиционным стилем Надаля был мощнейший старт, после которого редко кто мог оправиться (хотя у Шаповалова на этом же турнире камбэк почти состоялся), то Медведев с ходу сумел взять бешеного быка за рога и выиграл именно два первых сета, причем дебютный – со счетом 6:2.

Второй получился еще более драматичным – Надаль вел 4:1 по геймам, но россиянин сумел сначала догнать, затем дважды сравнять, а потом еще вырвать сет на тай-брейке. Эта партия заняла у спортсменов без малого полтора часа, и стало казаться, что для Даниила дело почти сделано. Все-таки на старте Рафа действительно выглядел совсем неважно и допускал огромное количество невынужденных ошибок.



Вдобавок, проигранный на тай-брейке сет должен был вымотать Надаля не только психологически, но и физически. Однако вышло с точностью до наоборот. После второй партии Медведева стали беспокоить судороги, которые серьезно сказались на качестве игры российского спортсмена. В результате Даниил умудрился растерять все свое преимущество, уступив два подряд сета со счетом 4:6.



Конечно, можно было исправить ситуацию в решающей партии, но на нее Медведева уже не хватило. 35-летний Надаль выглядел бодрее, чем его соперник, который на десять лет моложе, и сумел взять свое – даже при счете по геймам 5:5 испанец нашел в себе силы дожать игру до победного.



Фото: AP Photo/Andy Brownbill

Неожиданно для всех (и, возможно, сам для себя) Рафаэль Надаль, который чуть не завершил карьеру, выиграл Australian Open, что позволило ему единолично стать самым титулованным теннисистом мира. Теперь в его активе 21 победа на турнирах Большого шлема, тогда как у Роджера Федерера и Новака Джоковича – по 20. Швейцарец уже вряд ли сможет вернуться на прежний уровень, так что побить рекорд в теории способен только сербский спортсмен (правда, в Австралию он не сможет попасть еще как минимум три года).

Однако и сам Надаль теперь не намерен останавливаться. Что касается Медведева, то, конечно, у него еще все впереди. Но от этого поражение в финале Australian Open не становится менее обидным. Ведь в игре против Надаля Даниил оказался как никогда близок к победе. Видимо, чтобы обыграть Рафу, нужно гораздо больше.