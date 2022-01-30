Почему российскому теннисисту Медведеву не удалось выиграть финал Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), одолев в финале турнира россиянина Даниила Медведева. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, почему этот матч – один из лучших теннисных финалов за последнее десятилетие.
Удивительно, насколько мало иногда отделяет спортсмена от победы и насколько много нужно сил, чтобы довести дело до положительного результата. Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля в финале Australian Open – отличный тому пример. Чтобы определить сильнейшего, спортсменам понадобилось пять с половиной часов – колоссальное время, на протяжении которого теннисисты держали невероятно высокий темп и до последнего бились за каждый гейм. Под конец Надалю и Медведеву пришлось работать буквально на пределе своих физических возможностей. К сожалению, для российских болельщиков испанский спортсмен справился с этой задачей лучше – хотя изначально все в этом финале складывалось против него.
Пожалуй, стоит начать с того, что Надаля вообще могло не быть на Australian Open. В конце прошлого сезона 35-летний теннисист едва не объявил о завершении карьеры. Ведь последние годы показывать стабильно достойный уровень и правда становилось все сложнее: сказывался и возраст, и бесконечные проблемы со здоровьем.
В августе 2021 года дала о себе знать хроническая травма стопы, и Надаль выбыл из-за нее до конца года. Но Рафа решил остаться – как оказалось, это было максимально верным решением. Да, испанцу повезло с турнирной сеткой (кроме Дениса Шаповалова, всех остальных соперников Надаль прошел с легкостью) и отсутствием Новака Джоковича. Финал против Медведева показал, что эти разговоры были в пользу бедных.
Даниил начал решающий матч Australian Open практически идеально. Если до этого традиционным стилем Надаля был мощнейший старт, после которого редко кто мог оправиться (хотя у Шаповалова на этом же турнире камбэк почти состоялся), то Медведев с ходу сумел взять бешеного быка за рога и выиграл именно два первых сета, причем дебютный – со счетом 6:2.
Второй получился еще более драматичным – Надаль вел 4:1 по геймам, но россиянин сумел сначала догнать, затем дважды сравнять, а потом еще вырвать сет на тай-брейке. Эта партия заняла у спортсменов без малого полтора часа, и стало казаться, что для Даниила дело почти сделано. Все-таки на старте Рафа действительно выглядел совсем неважно и допускал огромное количество невынужденных ошибок.
Конечно, можно было исправить ситуацию в решающей партии, но на нее Медведева уже не хватило. 35-летний Надаль выглядел бодрее, чем его соперник, который на десять лет моложе, и сумел взять свое – даже при счете по геймам 5:5 испанец нашел в себе силы дожать игру до победного.
Неожиданно для всех (и, возможно, сам для себя) Рафаэль Надаль, который чуть не завершил карьеру, выиграл Australian Open, что позволило ему единолично стать самым титулованным теннисистом мира. Теперь в его активе 21 победа на турнирах Большого шлема, тогда как у Роджера Федерера и Новака Джоковича – по 20. Швейцарец уже вряд ли сможет вернуться на прежний уровень, так что побить рекорд в теории способен только сербский спортсмен (правда, в Австралию он не сможет попасть еще как минимум три года).
Однако и сам Надаль теперь не намерен останавливаться. Что касается Медведева, то, конечно, у него еще все впереди. Но от этого поражение в финале Australian Open не становится менее обидным. Ведь в игре против Надаля Даниил оказался как никогда близок к победе. Видимо, чтобы обыграть Рафу, нужно гораздо больше.