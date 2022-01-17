Почему теннисист Новак Джокович не сыграет на Australian Open

Первую ракетку мира Новака Джоковича депортировали из Австралии после длительного разбирательства с местными властями. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, почему принципиальные позиции сербского спортсмена и австралийских властей лишили фанатов тенниса зрелищного турнира.
Не прошло и месяца, как в теннисе случился главный скандал года, если не целого десятилетия. Девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии, первая ракетка мира Новак Джокович был депортирован с южного континента и совершенно точно пропустит первый турнир Большого шлема нынешнего сезона. Причем сложно назвать случившееся неожиданностью – этого как раз опасались (а кто-то, ехидно потирая руки, был в сладком предвкушении) за полгода до Australian Open. Но вряд ли кто-то предполагал, что из незначительной предпосылки разрастется такой гигантский конфликт.
Виной всему стал, конечно же, коронавирус. Вернее, разное к нему отношение. Еще в октябре 2021 года власти Австралии заявили, что участникам предстоящего Australian Open, как и любым другим въезжающим в страну иностранцам, нужна будет справка о пройденной вакцинации от COVID-19. Но Джокович неоднократно публично выступал против прививок и заявлял, что сам он вакцинироваться от коронавируса "ради того, чтобы иметь возможность передвигаться по миру", не собирается.
В начале января Джокович заявил в соцсетях, что все-таки поедет на Australian Open. Все получится благодаря официальному медотводу от вакцинации, который позволит ему въехать в страну. Но через день на границе в аэропорту Мельбурна теннисист не смог пройти паспортный контроль. Позднее пограничная служба объяснила: визу сербского спортсмена аннулируют, так как он не предоставил доказательств для медотвода. Новак подал апелляцию на это решение. На время разбирательства серба поселили в отель для беженцев и мигрантов. Параллельно с этим начали вскрываться подробности, которые все больше ставили под сомнение участие спортсмена в Australian Open.
В СМИ попала информация о том, что Джокович получил медотвод на основании перенесенного коронавируса. Именно такую причину рекомендовали указать для въезда в страну организаторы турнира – Tennis Australia. Вот только местные власти оказались с этим не согласны. По их словам, в миграционных правилах нет пункта о том, что переболевший COVID-19 имеет право на медотвод.
Тем не менее именно так в страну попали несколько участников турнира. Например, чешка Рената Ворачова, которая даже успела сыграть один матч на Gippsland Trophy в Мельбурне. Надо ли говорить, что после того, как стало известно об условиях въезда Ворачовой, ее и других спортсменов с аналогичным положением депортировали из Австралии.
Министр иммиграции Алекс Хоук заявил, что это было сделано "в интересах общества", так как участие Джоковича в Australian Open может спровоцировать в стране антипрививочные настроения. Скорее всего, на решение властей повлиял тот факт, что в середине декабря, когда у Новака был выявлен коронавирус, он преспокойно посетил несколько мероприятий и даже дал интервью французскому изданию LʼEquipe.
Сербский спортсмен попытался объясниться: якобы он узнал о положительном тесте только после появления на публике, а встречу с журналистом не стал отменять, так как "не хотел его подводить". Но маловероятно, что австралийские власти могли принять такие оправдания.
В этой ситуации почти все ее участники смогли выставить себя не в самом лучшем свете. Джокович – из-за принципиальной антиваксерской позиции, которая спустя почти два года аукнулась ему не только болезнью, но и пропуском любимого турнира. Организаторы Australian Open – тем, что не сумели урегулировать с властями страны и штата вопрос о правильной регистрации участников первенства, а сами власти – ужасающей узколобостью и неспособностью решить вопрос, который в итоге спровоцировал международный скандал.
Действительно Джокович формально нарушил миграционное законодательство. Но если он переболел коронавирусом (это, к слову, подтвердил Минздрав Австралии), то в чем состояла фактическая угроза его нахождения в стране для ее жителей и Australian Open? Новак не раз выступал с отчетливой антиваксерской позицией, но разве власти Австралии не могли поговорить со спортсменом и обсудить возможные пути решения этой ситуации?
Например, Новак мог бы публично поддержать вакцинацию и рассказать о своей "сложной" борьбе с коронавирусом. Принципиальная позиция? Учитывая, как часто за последний месяц Джокович попадался на вранье, один раз ничего бы не изменил. Зато сейчас сербский теннисист думал бы о защите титула, а власти Австралии – о том, как одним их кошмаром стало меньше. Увы, каждый предпочел настоять на своем.