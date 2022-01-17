Почему теннисист Новак Джокович не сыграет на Australian Open

Первую ракетку мира Новака Джоковича депортировали из Австралии после длительного разбирательства с местными властями. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, почему принципиальные позиции сербского спортсмена и австралийских властей лишили фанатов тенниса зрелищного турнира.



Не прошло и месяца, как в теннисе случился главный скандал года, если не целого десятилетия. Девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии, первая ракетка мира Новак Джокович был депортирован с южного континента и совершенно точно пропустит первый турнир Большого шлема нынешнего сезона. Причем сложно назвать случившееся неожиданностью – этого как раз опасались (а кто-то, ехидно потирая руки, был в сладком предвкушении) за полгода до Australian Open. Но вряд ли кто-то предполагал, что из незначительной предпосылки разрастется такой гигантский конфликт.

Виной всему стал, конечно же, коронавирус. Вернее, разное к нему отношение. Еще в октябре 2021 года власти Австралии заявили, что участникам предстоящего Australian Open, как и любым другим въезжающим в страну иностранцам, нужна будет справка о пройденной вакцинации от COVID-19. Но Джокович неоднократно публично выступал против прививок и заявлял, что сам он вакцинироваться от коронавируса "ради того, чтобы иметь возможность передвигаться по миру", не собирается.



Однако все это было весной 2020 года, многие фанаты тенниса надеялись, что Новак уже давно поменял свою точку зрения и сделал (или сделает) прививку. Но, как оказалось, убеждения сербского спортсмена никуда не делись, а это уже вызывало серьезные проблемы.



В начале января Джокович заявил в соцсетях, что все-таки поедет на Australian Open. Все получится благодаря официальному медотводу от вакцинации, который позволит ему въехать в страну. Но через день на границе в аэропорту Мельбурна теннисист не смог пройти паспортный контроль. Позднее пограничная служба объяснила: визу сербского спортсмена аннулируют, так как он не предоставил доказательств для медотвода. Новак подал апелляцию на это решение. На время разбирательства серба поселили в отель для беженцев и мигрантов. Параллельно с этим начали вскрываться подробности, которые все больше ставили под сомнение участие спортсмена в Australian Open.



В СМИ попала информация о том, что Джокович получил медотвод на основании перенесенного коронавируса. Именно такую причину рекомендовали указать для въезда в страну организаторы турнира – Tennis Australia. Вот только местные власти оказались с этим не согласны. По их словам, в миграционных правилах нет пункта о том, что переболевший COVID-19 имеет право на медотвод.

Тем не менее именно так в страну попали несколько участников турнира. Например, чешка Рената Ворачова, которая даже успела сыграть один матч на Gippsland Trophy в Мельбурне. Надо ли говорить, что после того, как стало известно об условиях въезда Ворачовой, ее и других спортсменов с аналогичным положением депортировали из Австралии.



В конечном счете не смог добиться положительного исхода и Новак Джокович. Причем его дело развивалось крайне хаотично. 10 января австралийский суд отменил первоначальное решение и постановил отпустить серба на свободу. Однако через четыре дня власти Австралии повторно аннулировали его визу.



Министр иммиграции Алекс Хоук заявил, что это было сделано "в интересах общества", так как участие Джоковича в Australian Open может спровоцировать в стране антипрививочные настроения. Скорее всего, на решение властей повлиял тот факт, что в середине декабря, когда у Новака был выявлен коронавирус, он преспокойно посетил несколько мероприятий и даже дал интервью французскому изданию LʼEquipe.



Фото: AP Photo/Darko Bandic

Сербский спортсмен попытался объясниться: якобы он узнал о положительном тесте только после появления на публике, а встречу с журналистом не стал отменять, так как "не хотел его подводить". Но маловероятно, что австралийские власти могли принять такие оправдания.

В этой ситуации почти все ее участники смогли выставить себя не в самом лучшем свете. Джокович – из-за принципиальной антиваксерской позиции, которая спустя почти два года аукнулась ему не только болезнью, но и пропуском любимого турнира. Организаторы Australian Open – тем, что не сумели урегулировать с властями страны и штата вопрос о правильной регистрации участников первенства, а сами власти – ужасающей узколобостью и неспособностью решить вопрос, который в итоге спровоцировал международный скандал.

Действительно Джокович формально нарушил миграционное законодательство. Но если он переболел коронавирусом (это, к слову, подтвердил Минздрав Австралии), то в чем состояла фактическая угроза его нахождения в стране для ее жителей и Australian Open? Новак не раз выступал с отчетливой антиваксерской позицией, но разве власти Австралии не могли поговорить со спортсменом и обсудить возможные пути решения этой ситуации?

Например, Новак мог бы публично поддержать вакцинацию и рассказать о своей "сложной" борьбе с коронавирусом. Принципиальная позиция? Учитывая, как часто за последний месяц Джокович попадался на вранье, один раз ничего бы не изменил. Зато сейчас сербский теннисист думал бы о защите титула, а власти Австралии – о том, как одним их кошмаром стало меньше. Увы, каждый предпочел настоять на своем.