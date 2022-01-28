Как российский теннисист Медведев вышел в финал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграл греческого спортсмена Стефаноса Циципаса. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему этот матч по накалу страстей был достоин финала и что нас ждет в решающем поединке.



Фото: AP Photo/Simon Baker

Турнир Australian Open в этом году подарил нам немало сенсаций. Первая и главная – это, конечно же, отсутствие девятикратного чемпиона турнира, сербского теннисиста Новака Джоковича. Вторая – это Рафаэль Надаль, который из-за травмы стопы пропустил почти половину прошлого сезона, но триумфально вернулся на первенстве в Австралии и сходу дошел до финала. Пожалуй, самым сложным соперником для испанца на пути к заключительному матчу стал канадец Денис Шаповалов. В очном противостоянии 22-летний спортсмен совершил камбэк после двух проигранных Надалю сетов, но уступил в пятом игровом отрезке.

Первый полуфинальный поединок получился богатым не только на спортивные моменты, но и на околоспортивные. В ходе поединка Шаповалов настолько разозлился на затяжку времени Надалем (и на то, что испанец не получил за это ни одного предупреждения), что в порыве эмоций назвал судью продажным. Несмотря на резкость подобных заявлений, на защиту канадца встал легендарный Борис Беккер. По его мнению, арбитр и правда должен был быть строже – во всяком случае, в том, что касается контроля времени.

"Пострадал" судья и во втором полуфинальном матче, где встречались Даниил Медведев и Стефанос Циципас. Отец греческого спортсмена на протяжении первых двух сетов постоянно выкрикивал подсказки своему сыну. Под конец второго сета при счете 4:5 Медведев проиграл гейм и отправился на свою скамейку, попутно получив предупреждение за "визуальное оскорбление". После этого Даниил буквально взбесился и стал кричать судье на вышке.



Даниил Медведев российский теннисист Бро, ты сошел с ума? За что? А его отец может говорить на каждой подаче? Почему его отец говорит на каждой подаче? Ты что, тупой? Ты мне можешь ответить на мой вопрос? Боже, какой ты плохой судья. На меня смотри, я с тобой разговариваю. Дай ему предупреждение – его отец говорит каждую подачу. А мне ты дал предупреждение просто так...

Конечно, Даниил поступил некрасиво, и извинился за свои слова после матча: перед судьей, пожав ему руку, и публично – на пресс-конференции. Однако в тот момент, вероятно, этот гнев сыграл только на пользу россиянину. Второй сет остался за Циципасом (грек таким образом сравнял счет), но дальше Медведев вырвал третий, чем серьезно деморализовал своего соперника. В четвертом сете Стефанос взял всего один гейм, уступив по итогу 1:6. Таким образом, Даниил во второй раз подряд отправился в финал Australian Open, где теперь сыграет с Рафаэлем Надалем.



Фото: AP Photo/Hamish Blair

Медведеву не впервой играть против титулованного испанца в финалах крупных турниров. Их дебютным противостоянием стал решающий матч Rogers Cup в августе 2019 года, в котором Надаль с легкостью обыграл Даниила в двух сетах. Спустя месяц россиянин и испанец встретились уже в рамках US Open. Для Медведева это был первый финал турнира Большого шлема. Наш теннисист великолепно себя проявил, отыгравшись с 0:2 по сетам. Однако Надаль все же оказался сильнее, забрав решающий пятый игровой отрезок. После этого Рафа и Даниил встречались еще дважды – оба раза на Итоговом турнире ATP в 2019 и 2020 году. Россиянин смог одержать победу лишь в последнем их поединке.

Конечно, с этого момента многое изменилось. Медведев теперь – железобетонно вторая ракетка мира, что он еще раз доказал в матче с Циципасом. Несмотря на все еще проскакивающие приступы ярости, Даниил уже лучше справляется со своими эмоциями и с каждым турниром лишь прибавляет в физической подготовке. Надаля же все больше подводит здоровье, в чем все лишний раз убедились в матче с Шаповаловым. Сможет ли Даниил вымотать Рафу в финале и хватит ли ему сил и хладнокровия самому выдержать натиск испанца? Вот два главных вопроса, на которые мы увидим ответы уже в это воскресенье.