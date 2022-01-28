Как российский теннисист Медведев вышел в финал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграл греческого спортсмена Стефаноса Циципаса. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему этот матч по накалу страстей был достоин финала и что нас ждет в решающем поединке.
Турнир Australian Open в этом году подарил нам немало сенсаций. Первая и главная – это, конечно же, отсутствие девятикратного чемпиона турнира, сербского теннисиста Новака Джоковича. Вторая – это Рафаэль Надаль, который из-за травмы стопы пропустил почти половину прошлого сезона, но триумфально вернулся на первенстве в Австралии и сходу дошел до финала. Пожалуй, самым сложным соперником для испанца на пути к заключительному матчу стал канадец Денис Шаповалов. В очном противостоянии 22-летний спортсмен совершил камбэк после двух проигранных Надалю сетов, но уступил в пятом игровом отрезке.
Первый полуфинальный поединок получился богатым не только на спортивные моменты, но и на околоспортивные. В ходе поединка Шаповалов настолько разозлился на затяжку времени Надалем (и на то, что испанец не получил за это ни одного предупреждения), что в порыве эмоций назвал судью продажным. Несмотря на резкость подобных заявлений, на защиту канадца встал легендарный Борис Беккер. По его мнению, арбитр и правда должен был быть строже – во всяком случае, в том, что касается контроля времени.
"Пострадал" судья и во втором полуфинальном матче, где встречались Даниил Медведев и Стефанос Циципас. Отец греческого спортсмена на протяжении первых двух сетов постоянно выкрикивал подсказки своему сыну. Под конец второго сета при счете 4:5 Медведев проиграл гейм и отправился на свою скамейку, попутно получив предупреждение за "визуальное оскорбление". После этого Даниил буквально взбесился и стал кричать судье на вышке.
Конечно, Даниил поступил некрасиво, и извинился за свои слова после матча: перед судьей, пожав ему руку, и публично – на пресс-конференции. Однако в тот момент, вероятно, этот гнев сыграл только на пользу россиянину. Второй сет остался за Циципасом (грек таким образом сравнял счет), но дальше Медведев вырвал третий, чем серьезно деморализовал своего соперника. В четвертом сете Стефанос взял всего один гейм, уступив по итогу 1:6. Таким образом, Даниил во второй раз подряд отправился в финал Australian Open, где теперь сыграет с Рафаэлем Надалем.
Медведеву не впервой играть против титулованного испанца в финалах крупных турниров. Их дебютным противостоянием стал решающий матч Rogers Cup в августе 2019 года, в котором Надаль с легкостью обыграл Даниила в двух сетах. Спустя месяц россиянин и испанец встретились уже в рамках US Open. Для Медведева это был первый финал турнира Большого шлема. Наш теннисист великолепно себя проявил, отыгравшись с 0:2 по сетам. Однако Надаль все же оказался сильнее, забрав решающий пятый игровой отрезок. После этого Рафа и Даниил встречались еще дважды – оба раза на Итоговом турнире ATP в 2019 и 2020 году. Россиянин смог одержать победу лишь в последнем их поединке.
Конечно, с этого момента многое изменилось. Медведев теперь – железобетонно вторая ракетка мира, что он еще раз доказал в матче с Циципасом. Несмотря на все еще проскакивающие приступы ярости, Даниил уже лучше справляется со своими эмоциями и с каждым турниром лишь прибавляет в физической подготовке. Надаля же все больше подводит здоровье, в чем все лишний раз убедились в матче с Шаповаловым. Сможет ли Даниил вымотать Рафу в финале и хватит ли ему сил и хладнокровия самому выдержать натиск испанца? Вот два главных вопроса, на которые мы увидим ответы уже в это воскресенье.