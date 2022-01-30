Теннисист Медведев проиграл Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии

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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии – первого в сезоне турнира Большого шлема.

Игра закончилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Россиянин был посеян на турнире под вторым номером, Надаль – под шестым.

В результате выигрыша испанский спортсмен побил рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема, выиграв 21-ю награду.

Отмечается, что Медведев уже второй раз подряд участвовал в финале Открытого чемпионата Австралии, в 2021 году россиянин уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

Ранее сообщалось, что в случае победы Медведев смог бы стать первой ракеткой мира.

В декабре прошлого года в финале Кубка Дэвиса сборная России по теннису после победы Даниила Медведева над Марином Чиличем обыграла команду Хорватии. Российская сборная в третий раз в своей истории выиграла Кубок. До этого россияне побеждали в 2002 и 2006 годах.