"Спартак" анонсировал переход полузащитника сборной Люксембурга Перейры

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Полузащитник "Янг Бойз" и сборной Люксембурга Кристофер Мартинис Перейра перейдет в столичный "Спартак". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

В шапке профиля команда разместила цифры 97 и 35 (год рождения Перейра и номер, под которым играет спортсмен), а также очертания Люксембурга.

Согласно регламенту, в команде может быть не более восьми иностранных футболистов. Трансфер Перейры не будет нарушать правила. Ранее стало известно, что защитник московского футбольного клуба "Спартак" Самуэль Жиго перейдет во французский "Марсель". Трансфер игрока состоится летом. Конец сезона-2021/22 спортсмен проведет в Москве на правах аренды.

Московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 23 очка. Лидером является петербургский "Зенита". Разрыв между командами составляет 15 баллов.