В "Спартаке" прокомментировали бойкот болельщиков из-за Fan ID

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В московском футбольном клубе "Спартак" прокомментировали решение болельщиков о бойкотировании матчей РПЛ и других турниров, при посещении которых требуется Fan ID.

Там отметили, что возникшая ситуация вызывает расстройства.

"Болельщики "Спартака" – лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме", – приводит сообщение клуба ТАСС.

30 декабря 2021 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внедрение электронных паспортов для спортивных фанатов. Оформить Fan ID можно через госуслуги. В паспортах болельщика также будет отображаться история действий фанатов на соревнованиях.

Ожидается, что Fan ID позволит обеспечить безопасность на футбольных и других матчах, поскольку фанаты, ранее уличенные в нарушении общественного порядка, не смогут получить этот документ.

