Фанаты "Зенита" отказались оформлять Fan-ID и назвали эти меры непрозрачными и избыточными. Они считают, что такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом.

Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan-ID, по их мнению, превращает жизнь, любовь и эмоции в декорацию.

Госдума приняла закон о Fan-ID на прошлой неделе. С лета без него не будут пускать ни на один матч. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.