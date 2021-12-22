Ультраполярное вторжение достигнет апогея в Москве 22 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В среду, 22 декабря, ультраполярное вторжение достигнет своего апогея в Москве. В столице ожидается температура до -19 градусов, местами небольшой снег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.

По ее словам, сегодня днем в городе ожидается до -17…-19 градусов, а по области – до -16…-21 градуса.

"Погода нас ожидает облачная с неустойчивыми прояснениями, местами с небольшим снегом, ветер будет дуть с северо-запада, со скоростью 3–8 метров в секунду", – подчеркнула Волосюк.

Она отметила, что атмосферное давление приблизится к норме и составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что прошедшая ночь в Москве стала самой морозной за последние 54 года, в 1967 году минимальная температура воздуха составляла -22,8 градуса. Согласно действующим нормам, из-за похолодания ученики начальных классов могут не посещать школы в ТиНАО, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Электростали, Электроуглях и Черустях. При этом для старшеклассников это возможно при температуре -31 градус.

