Москвичам рассказали, как одеваться, чтобы пережить морозы

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В морозы одеваться на улицу нужно так, чтобы не оставалось открытых мест для проникновения холода, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Нужно обязательно защищать руки теплыми перчатками или варежками, закрывать шею и лицо шарфом. Шапка должна быть плотной и закрывать уши. Также надежно нужно одевать и детей. Морозы – это не время для закаливания", – цитирует специалиста РИА Новости.
По словам Тяжельникова, застегивать верхнюю одежду, надевать варежки и шапку нужно до выхода на улицу, чтобы сохранить тепло. Дополнительную защиту может создать воздух между слоями одежды, поэтому нужно надевать 3–4 слоя.
"Например, белье, рубашка, джемпер и верхняя одежда лучше, чем даже очень теплое пальто, надетое на одну футболку. В морозы лучше носить вещи из шерсти, флиса и других пористых материалов. Они лучше сохраняют тепло", – пояснил медик.
Обувь, по словам Тяжельникова, должна быть свободной и на толстой подошве, предназначенной для минусовых температур.
В холодное время года лучше отказаться от подвернутых и укороченных брюк, так как это грозит серьезными последствиями для организма. Об этом ранее рассказал врач-невролог и мануальный терапевт Сергей Длин.
Он добавил, что если человек употребит алкоголь, то мороз можно и не почувствовать. Организм сначала будет посылать сигналы в виде сильной боли и ломоты на переохлажденном участке, но этого можно не заметить под действием спиртного. Игнорируя данные ощущения, человек переходит в этап отмирания клеток, сказал невролог.
Астрономическая зима принесет в Москву вторую волну декабрьских морозов. Их пик придется на среду, 22 декабря. Температура воздуха ночью опустится до -24...-22 градусов, а днем составит -20...-18 градусов. Об этом ранее предупредили в Гидрометцентре.
В связи с морозами в Московском регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 12:00 23 декабря. Как ранее отмечал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, морозная погода сохранится в столице до выходных.
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