Врач объяснила, почему нельзя надевать капроновые колготки под брюки в мороз

Фото: depositphotos/Kris.Rad

Дерматовенеролог Наталия Жовтан в беседе с Москвой 24 рекомендовала в зимний период не надевать тонкие капроновые колготки. Предпочтение следует отдавать более теплым натуральным материалам. Если дресс-код обязывает носить на работу тонкие колготки, то стоит подумать о дополнительном утеплении перед выходом на мороз.

Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов в Москве. До 23 декабря температура в столице будет ниже климатической нормы на 7–12 градусов. Во вторник, 21 декабря резко похолодает – до -17...-18 градусов. По прогнозам синоптиков, до субботы, 25 декабря, ожидается облачная погода с небольшим снегом. При этом потепление придет в город в конце недели.

"Тонкий капрон не способен удерживать тепло, так как между ним и кожей нет прослойки воздуха, а сам этот материал не теплоемкий. При минусовой температуре неизбежно переохлаждение, что может привести к циститу, сальпингоофориту, герпесу, фолликулиту, фурункулезу", – информирует собеседник Москвы 24.

По словам дерматовенеролога, обостриться могут воспалительные заболевания не только нижних конечностей, но и других органов.





Наталия Жовтан дерматовенеролог Переохлаждение ведет к спазму микрососудов кожи, а это, в свою очередь, способствует усилению проявлений целлюлита. Длительное ношение плотных капроновых колготок может привести к нарушению обмена воздуха, что чревато сухостью кожи, зудом и шелушением.

Врач отмечает, что современные производители предлагают вариант двухслойных колготок – из тонкого капрона и флиса. Продаются также трикотажные изделия с разнообразной плотностью вязки и колготки с добавлением шерсти. Но все они имеют температурные ограничения.

Дерматовенеролог уточняет, что многие девушки в холода надевают капроновые колготки под брюки в надежде утеплиться, но это не дает желаемого результата. Для таких целей лучше приобрести трикотажные изделия или термобелье, которое согреет, удалит испарения и не будет излишне травмировать кожу.

Ранее врач-кардиолог Юрий Кремнев предостерег от катания на коньках при температуре -15 и ниже. По мнению эксперта, неподготовленный человек при такой температуре может получить обморожение лица, пальцев рук и ног. Но физическую активность на улице во время холодов полностью исключать не стоит. Можно тепло одеться и походить на свежем воздухе быстрым шагом минут на 40–50. При сильном ветре и в метель морозные температуры ощущаются сильнее, опасность обморожения усиливается, подчеркнул Кремнев.

