Врач объяснила, почему нельзя надевать капроновые колготки под брюки в мороз

Фото: depositphotos/Kris.Rad
Дерматовенеролог Наталия Жовтан в беседе с Москвой 24 рекомендовала в зимний период не надевать тонкие капроновые колготки. Предпочтение следует отдавать более теплым натуральным материалам. Если дресс-код обязывает носить на работу тонкие колготки, то стоит подумать о дополнительном утеплении перед выходом на мороз.
Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов в Москве. До 23 декабря температура в столице будет ниже климатической нормы на 7–12 градусов. Во вторник, 21 декабря резко похолодает – до -17...-18 градусов. По прогнозам синоптиков, до субботы, 25 декабря, ожидается облачная погода с небольшим снегом. При этом потепление придет в город в конце недели.
"Тонкий капрон не способен удерживать тепло, так как между ним и кожей нет прослойки воздуха, а сам этот материал не теплоемкий. При минусовой температуре неизбежно переохлаждение, что может привести к циститу, сальпингоофориту, герпесу, фолликулиту, фурункулезу", – информирует собеседник Москвы 24.
По словам дерматовенеролога, обостриться могут воспалительные заболевания не только нижних конечностей, но и других органов.
Врач отмечает, что современные производители предлагают вариант двухслойных колготок – из тонкого капрона и флиса. Продаются также трикотажные изделия с разнообразной плотностью вязки и колготки с добавлением шерсти. Но все они имеют температурные ограничения.
Дерматовенеролог уточняет, что многие девушки в холода надевают капроновые колготки под брюки в надежде утеплиться, но это не дает желаемого результата. Для таких целей лучше приобрести трикотажные изделия или термобелье, которое согреет, удалит испарения и не будет излишне травмировать кожу.
Ранее врач-кардиолог Юрий Кремнев предостерег от катания на коньках при температуре -15 и ниже. По мнению эксперта, неподготовленный человек при такой температуре может получить обморожение лица, пальцев рук и ног. Но физическую активность на улице во время холодов полностью исключать не стоит. Можно тепло одеться и походить на свежем воздухе быстрым шагом минут на 40–50. При сильном ветре и в метель морозные температуры ощущаются сильнее, опасность обморожения усиливается, подчеркнул Кремнев.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: