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Общество

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Эксперты объяснили, в каких случаях обязательно гладить постельное белье

Друг-утюг: когда нужно обязательно гладить постельное белье
общество

Жители городов разучились гладить постельное белье. Многие хозяйки признаются в том, что вообще не любят орудовать утюгом и экономят время на этой домашней работе. Рассказываем, можно ли обойтись без глажки и в каких случаях она необходима.

Фото: depositphotos/ruseyskiy

Вместо солнца и ветра

Избежать глажки возможно, если в квартире отсутствует повышенная влажность и вы не страдаете кожными заболеваниями. Утюг также не потребуется, если хозяйка использует температуру стирки не менее 60 градусов, раз в неделю проводит смену постельного белья и хорошо просушивает его на солнце или в сушильной машине.

Однако, по словам профессора кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Юлии Галлямовой, гладить вещи крайне необходимо в случае, если это постельное белье ребенка в возрасте до 12 лет, а также при наличии у члена семьи какого-либо кожного или инфекционного заболевания.

"Воспользоваться утюгом можно, если вы сушите белье дома естественным путем, особенно когда в квартире мало солнечного света. Что касается просушивания вещей на открытом воздухе, то городские улицы не очень для этого подходят. Белье собирает загрязненность из воздуха, где зачастую присутствуют тяжелые металлы", – пояснила эксперт.

А вот на даче, где много солнца и свежего воздуха, развешивать белье лучше не в помещении, а на улице. Но в этом случае есть возможность поймать в простыне клеща.

На сон грядущий

Фото: depositphotos/ufabizphoto

Сон является неотъемлемой частью жизни человека, и поэтому очень важно заботиться о его качестве. Дерматовенеролог Наталия Жовтан отметила, что современные производители белья добавляют в ткани постельных комплектов синтетическое волокно. Благодаря этому пододеяльники и простыни меньше мнутся, что облегчает жизнь хозяйкам, исключая длительное стояние с утюгом. Однако гладкая поверхность белья приятнее на ощупь и создает комфорт во время ночного отдыха. В этом неоспоримый плюс глажки.

"Утюг отлично дезинфицирует белье. В мебели, подушках и матрасах имеется собственная микрофлора, клещи домашней пыли. И обработка постельных комплектов высокой температурой только улучшит сон", – добавила специалист.

Некоторые хозяйки отмечают положительный психологический эффект от работы утюгом, испытывая умиротворение и расслабление от созерцания идеальной стопки полотенец. Однако после глажения именно махровые мягкие полотенца могут стать жесткими и колючими.

Кроме того, если как следует проутюжить синтетическое постельное белье, то оно становится менее гигроскопичным, то есть не впитывает влагу, в частности пот. Поскольку во время сна любой человек потеет, то в этом случае излишняя любовь к утюгу может привести к кожными болезням.

Кипятить не модно

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Дерматовенеролог Наталия Жовтан подчеркнула, что кипячение белья с целью дезинфекции давно ушло в прошлое. Даже для детей грудничкового возраста вещи достаточно после стирки обработать парогенератором. Он гарантирует обеззараживание тканей, а еще обеспечивает разглаживание складок и не допускает травмирования нежной детской кожи.

По словам специалиста, частота смены белья должна зависеть от личных обстоятельств.

Если в семье кто-то страдает вирусными или инфекционными заболеваниями или подвержен повышенному потоотделению, то перестилать постель следует ежедневно. В других случаях достаточно еженедельной смены комплекта и стирки с режимом, указанным на этикетке.
Наталия Жовтан
дерматовенеролог

В качестве способа дезинфекции и обеззараживания белья также можно использовать сушку в условиях низкой температуры. Тем более что белье, пахнущее морозной свежестью, приносит только приятные ощущения.

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