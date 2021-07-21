Дерматовенеролог объяснила, сколько раз в день следует мыться с мылом

Домашние гигиенические процедуры стали нормой для современного человека. Уже невозможно представить, что когда-то люди мылись только раз в неделю – в банный день. Рассказываем, как часто нужно посещать ванную, чтобы не досаждать окружающим неприятным запахом и при этом не навредить самому себе.
Утром или вечером?
Обычно горожане предпочитают перед сном смывать с себя накопившуюся за день грязь, а по утрам принимать бодрящий душ. Однако немало и таких, кто не желает тратить вечернее время на поход в ванную. Гигиенические процедуры они отодвигают на начало следующего дня. Порой несовпадение во взглядах ведет к семейным конфликтам, разрешить которые поможет только мнение специалиста.
Дерматологи рекомендуют мыться дважды в день, утром и вечером, но мыло, гель и другие очищающие средства использовать не больше одного раза в сутки. Если человек занимается спортом, активным физическим трудом либо тяжелее других переносит летний зной, то принимать душ придется чаще – контакты с водой можно не ограничивать.
"Пот – комфортная среда для развития микроорганизмов, живущих на коже. Работу потовых и сальных желез в большинстве случаев контролируют половые гормоны, гормоны щитовидной железы, причем их активность зависит от температуры окружающей среды. И этот общий фон также подскажет, как часто нужно принимать душ", – рассказала дерматовенеролог и онколог Наталия Жовтан.
По ее словам, чтобы не стать в жаркие дни источником неприятных ароматов, ориентироваться следует на свои ощущения. Если нет сильных загрязнений, а смыть нужно только пот, специалист советует обойтись просто водой, чтобы лишний раз не смывать важные для кожи слои гидролипидной мантии – ее естественной защиты.
Любители русской бани любят похвастать, что их кожа после процедур буквально "скрипит". По словам специалиста, это явное свидетельство повреждения мантии.
Лед и пламень
Эксперты называет воду универсальным средством, контакт с которым можно не ограничивать. Она способна взбодрить утром и успокоить перед сном. При этом по поводу температуры воды строгих врачебных норм нет. Важно знать особенности своего организма и не забывать о влиянии градусов на активизацию нервной системы – прохлада бодрит, а тепло успокаивает, пояснила врач.
"Зимой, когда хочется согреться в ванной, нужно помнить, что горячая вода способна повышать артериальное давление, а длительное пребывание под струями горячего душа может приводить к сухости кожи, покраснениям и дополнительной чувствительности", – пояснила дерматовенеролог.
Медики также приветствуют при уходе за собой деликатное использование мочалок, щеток и специальных рукавичек. Это и самомассаж, и более тщательное очищение кожи. Такие приспособления позволяют тратить меньше средств для мытья, что тоже полезно для кожных покровов. Но раз в полтора-два месяца щетки и мочалки необходимо менять на новые.
Алгоритм чистоты
Дерматовенеролог подчеркнула, что очищающие средства при мытье в первую очередь наносят на голову, чтобы шампунь мог в полной мере проявить свое действие. Затем уже можно намыливать все остальное тело, посоветовала она.
По мнению эксперта, для очищения кожи достаточно 10 минут. Но принятие ванны может быть увеличено до 15–20 минут, а если нет проблем со здоровьем, то время пребывания в воде неограниченно. Но тут речь уже идет о комфорте и релаксе. Если добавить ароматические компоненты или морскую соль, то теплая вода и приятные ароматы помогут снять напряжение. После такого расслабления человек может крепко заснуть.
Волосы и кожу головы необходимо мыть по мере загрязнения, если надо – то каждый день. Дерматовенеролог также обратила внимание на то, что для полноценного очищения головы достаточно небольшого количества шампуня. Из-за избытка моющего средства может нарушиться процесс естественного выделения кожного сала.
Если средства будет недостаточно, то лучше добавить еще немного, тем более что большинство современных шампуней концентрированные, заключила она.