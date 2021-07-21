Дерматовенеролог объяснила, сколько раз в день следует мыться с мылом

Домашние гигиенические процедуры стали нормой для современного человека. Уже невозможно представить, что когда-то люди мылись только раз в неделю – в банный день. Рассказываем, как часто нужно посещать ванную, чтобы не досаждать окружающим неприятным запахом и при этом не навредить самому себе.



Утром или вечером?

Обычно горожане предпочитают перед сном смывать с себя накопившуюся за день грязь, а по утрам принимать бодрящий душ. Однако немало и таких, кто не желает тратить вечернее время на поход в ванную. Гигиенические процедуры они отодвигают на начало следующего дня. Порой несовпадение во взглядах ведет к семейным конфликтам, разрешить которые поможет только мнение специалиста.

Дерматологи рекомендуют мыться дважды в день, утром и вечером, но мыло, гель и другие очищающие средства использовать не больше одного раза в сутки. Если человек занимается спортом, активным физическим трудом либо тяжелее других переносит летний зной, то принимать душ придется чаще – контакты с водой можно не ограничивать.

"Пот – комфортная среда для развития микроорганизмов, живущих на коже. Работу потовых и сальных желез в большинстве случаев контролируют половые гормоны, гормоны щитовидной железы, причем их активность зависит от температуры окружающей среды. И этот общий фон также подскажет, как часто нужно принимать душ", – рассказала дерматовенеролог и онколог Наталия Жовтан.

По ее словам, чтобы не стать в жаркие дни источником неприятных ароматов, ориентироваться следует на свои ощущения. Если нет сильных загрязнений, а смыть нужно только пот, специалист советует обойтись просто водой, чтобы лишний раз не смывать важные для кожи слои гидролипидной мантии – ее естественной защиты.

Любители русской бани любят похвастать, что их кожа после процедур буквально "скрипит". По словам специалиста, это явное свидетельство повреждения мантии.

Лед и пламень

Эксперты называет воду универсальным средством, контакт с которым можно не ограничивать. Она способна взбодрить утром и успокоить перед сном. При этом по поводу температуры воды строгих врачебных норм нет. Важно знать особенности своего организма и не забывать о влиянии градусов на активизацию нервной системы – прохлада бодрит, а тепло успокаивает, пояснила врач.





Наталия Жовтан дерматовенеролог и онколог Наталия Жовтан В летний зной отдайте предпочтение прохладной воде. Самое время попробовать контрастный душ, если нет проблем с сосудами.

"Зимой, когда хочется согреться в ванной, нужно помнить, что горячая вода способна повышать артериальное давление, а длительное пребывание под струями горячего душа может приводить к сухости кожи, покраснениям и дополнительной чувствительности", – пояснила дерматовенеролог.

Медики также приветствуют при уходе за собой деликатное использование мочалок, щеток и специальных рукавичек. Это и самомассаж, и более тщательное очищение кожи. Такие приспособления позволяют тратить меньше средств для мытья, что тоже полезно для кожных покровов. Но раз в полтора-два месяца щетки и мочалки необходимо менять на новые.

Алгоритм чистоты

Дерматовенеролог подчеркнула, что очищающие средства при мытье в первую очередь наносят на голову, чтобы шампунь мог в полной мере проявить свое действие. Затем уже можно намыливать все остальное тело, посоветовала она.





Наталия Жовтан дерматовенеролог и онколог Наталия Жовтан Сначала рекомендуется вымыть подмышки и интимную зону, затем остальные участки тела. После – можно вернуться к коже головы и помассировать ее. В конце процедуры надо тщательно смыть все средства водой.

По мнению эксперта, для очищения кожи достаточно 10 минут. Но принятие ванны может быть увеличено до 15–20 минут, а если нет проблем со здоровьем, то время пребывания в воде неограниченно. Но тут речь уже идет о комфорте и релаксе. Если добавить ароматические компоненты или морскую соль, то теплая вода и приятные ароматы помогут снять напряжение. После такого расслабления человек может крепко заснуть.

Волосы и кожу головы необходимо мыть по мере загрязнения, если надо – то каждый день. Дерматовенеролог также обратила внимание на то, что для полноценного очищения головы достаточно небольшого количества шампуня. Из-за избытка моющего средства может нарушиться процесс естественного выделения кожного сала.

Если средства будет недостаточно, то лучше добавить еще немного, тем более что большинство современных шампуней концентрированные, заключила она.