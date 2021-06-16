Какие правила следует соблюдать во время купания и отдыха у воды

В Гидрометцентре России рассказали, что купальный сезон в столице можно открывать в среду, 16 июня. Именно в этот день, по прогнозам синоптиков, вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов. Однако, спасаясь от жары возле водоемов, не стоит забывать о правилах поведения на пляже и культуре купания. Рассказываем, какие меры безопасности важно соблюдать, чтобы не испортить отдых.

Отдых по правилам

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Самое благоприятное время купания – это утро или же вечер, когда светит солнце, но опасности перегрева нет. Температура воды должна быть не ниже 18–19 градусов, а воздуха – от 20 до 25 градусов тепла, сообщили в МЧС России.

Не менее важно определиться с местом для отдыха. Следует помнить, что можно купаться только на специальных благоустроенных пляжах, где все опасные места обозначены соответствующими знаками. Кроме того, отдых на воде там охраняют спасатели – при необходимости они оперативно окажут помощь.

От многочасового нахождения в воде стоит отказаться. Лучше всего, по мнению специалистов МЧС, купаться несколько раз по 15–20 минут. Вместе с тем не рекомендуется прыгать в прохладную воду, если до этого долгое время грелись на солнце, поскольку при охлаждении наступает сокращение мышц, которое может повлечь за собой остановку сердца. Не стоит заходить в воду и в состоянии алкогольного опьянения, это также опасно для жизни.

Вместе с тем важно не заплывать за буйки, поскольку дальше могут быть ямы или сильное течение, с которым не всегда удается справиться.

Опасная затея – и использование надувных матрацев, автомобильных камер и надувных подушек, особенно в случае, если человек не умеет плавать, поскольку ветер или течение могут отнести их далеко от берега, а волна – захлестнуть. Кроме того, есть риск, что приспособления потеряют свою плавучесть.

В МЧС подчеркнули, что людям, которые не умеют плавать, следует заходить только по пояс.

Купание с детьми

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Самое главное при отдыхе на пляже с детьми – не оставлять их без присмотра, а также купаться в специально предназначенных для отдыха на воде местах, которые не обещают неприятных сюрпризов, порекомендовали в МЧС.

А в жаркий день следует проследить, надел ли ребенок головной убор, иначе есть риск перегреться. Важно позаботься и о плавсредствах, которые помогут ребенку держаться на воде. Лучше всего, если они будут состоять из нескольких элементов, надувающихся независимо друг от друга. В таком случае при повреждении одной из частей остальные дадут возможность держаться на поверхности.

Вместе с тем дети зачастую не чувствуют опасность, а потому затевают различные игры, например удерживают противника под водой. Так делать нельзя, поскольку "забава" рискует обернуться бедой: ребенок может захлебнуться. Кроме того, по словам спасателей, родителям необходимо объяснить детям, что изображать критическую ситуацию, подавая ложные сигналы тревоги, не стоит.

Так же, как и взрослым, после долгого нахождения на солнце им нельзя резко прыгать в холодную воду. Это может быть чревато шоком и даже потерей сознания. Предварительно лучше всего ополоснуться водой.

Спасительные лайфхаки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В попытках показать свое мастерство некоторые и взрослые, и дети уплывают далеко от берега, а после им не хватает сил вернуться обратно. В этом случае эксперты рекомендуют не стремиться быстрее вернуться к берегу. Лучше всего для начала отдохнуть, перевернувшись на спину и поддерживая себя на воде легкими движениями рук и ног.

Если же захватило течением, не нужно пытаться с ним бороться. По мнению специалистов, лучше всего плыть по нему вниз, постепенно, под небольшим углом приближаясь к берегу.

Если же попали в водоворот, необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплыть.

В водоемах, где есть большое количество водорослей, рекомендуется плыть у самой поверхности воды, не задевая растений. Вместе с тем важно не совершать резких движений. Если же руки или ноги запутались в стеблях, сделайте остановку, приняв положение "поплавок" и освободитесь от них.

Сотрудники МЧС отмечают, что каждый человек должен быть готов к возникновению чрезвычайных ситуаций. В такие моменты важно сохранить максимум хладнокровия, правильно оценить обстановку и наметить наиболее безопасную линию поведения.

