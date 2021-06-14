Где в Москве можно поплавать в открытых бассейнах

Во второй половине июня синоптики обещают практически 30-градусную жару в Москве. Такая погода позволит открыть настоящий купальный сезон. И если водоемы могут к тому времени еще не прогреться, то открытые городские бассейны будут ждать своих посетителей с первыми солнечными днями. Рассказываем, где находятся популярные места для плавания, а также сколько придется заплатить за отдых.

Бассейны у Северного речного вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Наибольший интерес в этом году вызывает пляжная зона Северного речного вокзала. Это место отдыха для детей и взрослых закончили обустраивать в середине мая, а в четверг, 10 июня, его открыл Сергей Собянин.

Площадь всего пространства составляет более 4 тысяч квадратных метров, она организована над поверхностью Химкинского водохранилища. Пляж включает в себя три подогреваемых бассейна, в которых поддерживается температура воды 26 градусов. Неглубокие бассейны подходят для детей разных возрастов.

Кроме того, в пляжной зоне обустроены лежаки с зонтиками, защищающими от солнца, а также раздевалки с сейфовыми ячейками, душевые и уборные. Одновременно пляж может вместить до 200 отдыхающих.

Цена вопроса Чтобы отдохнуть на пляже, достаточно снять один из видов лежаков. Стандартный в будний день обойдется в 1 000 рублей, в выходной – в 1 500. Кровать на двоих в будний день стоит от 10 000 рублей и от 15 000 – в выходной. За шезлонг-кровать круглой формы в любой день придется заплатить от 10 000 рублей, за такой же шезлонг, но с балдахином – от 20 000 рублей. Чтобы отдохнуть на пляже, достаточно снять один из видов лежаков. Стандартный в будний день обойдется в 1 000 рублей, в выходной – в 1 500. Кровать на двоих в будний день стоит от 10 000 рублей и от 15 000 – в выходной. За шезлонг-кровать круглой формы в любой день придется заплатить от 10 000 рублей, за такой же шезлонг, но с балдахином – от 20 000 рублей. Также в аренду можно взять зонты от солнца, полотенца и детские нарукавники.



"The Баssейн" в "Сокольниках"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На пляжной зоне в парке "Сокольники" есть возможность не только отдохнуть у прохладной воды, но и стать участником шумной вечеринки у бассейна: зачастую по выходным здесь работают диджеи, иногда даже приглашают артистов.

На территории "The Баssейн" расположены два бассейна, ресторан-бар, два ВИП-бунгало, 400 шезлонгов и 12 ВИП-зон у бассейнов. Работает пляжная зона ежедневно с 10 утра и до 10 вечера, однако можно оплатить вход не на весь день, а на сеанс.

Найти бассейн в "Сокольниках" можно по адресу Митьковский проезд, дом 1, строение 1 (станция метро "Сокольники").

Цена вопроса В будние дни один взрослый сеанс стоит 500 рублей, детский – 400 рублей. За целый день придется заплатить 1 000 рублей и 800 рублей соответственно. В выходные дни стоимость билета для взрослых составит 1 000 рублей за сеанс и 2 000 за целый день. Детский билет обойдется в 650 и 1 200 рублей соответственно. В будние дни один взрослый сеанс стоит 500 рублей, детский – 400 рублей. За целый день придется заплатить 1 000 рублей и 800 рублей соответственно. В выходные дни стоимость билета для взрослых составит 1 000 рублей за сеанс и 2 000 за целый день. Детский билет обойдется в 650 и 1 200 рублей соответственно. Стоимость ВИП-шезлонгов составит 750 и 1 500 рублей в будний день, 1 250 и 2 500 рублей – в выходной.



Открытый комплекс в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Площадь территории открытого плавательного комплекса в "Лужниках" составляет 2 500 квадратных метров. Он вмещает в себя два больших бассейна – один пляжный, другой спортивный, а также небольшую детскую зону с водной площадкой и городком для игр. Все бассейны с подогревом: температура воды в каждом поддерживается в среднем на уровне 27 градусов.

Кроме того, на территории комплекса располагаются волейбольная площадка, настольный теннис, сауна, а также зона с шезлонгами. Время работы открытого бассейна – с 07:00 до 23:00. Располагается комплекс по адресу улица Лужники, дом 24, строение 4 (станция метро "Воробьевы горы", станция МЦК Лужники).

Цена вопроса Тариф "Спорт и отдых" (90–180 минут на территории открытого летнего комплекса) взрослым обойдется от 800 рублей, за детей (от 4 до 13 лет) придется заплатить 350 рублей. Детям до 4 лет попасть на территорию комплекса можно бесплатно.

Тариф "Спорт и отдых" (90–180 минут на территории открытого летнего комплекса) взрослым обойдется от 800 рублей, за детей (от 4 до 13 лет) придется заплатить 350 рублей. Детям до 4 лет попасть на территорию комплекса можно бесплатно.

"Акватория "ЗИЛ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Спортивный комплекс на бывшей территории ЗИЛа открыли в прошлом году. Там построили сразу два 50-метровых бассейна, один из которых как раз расположился под открытым небом.

В 50-метровом бассейне под открытым небом находится пять дорожек для плавания, одна из которых – любительская, с небольшой глубиной. Кстати, бассейн оборудован подводным освещением и системой подогрева дорожек, поэтому его можно посещать круглый год.

Из других возможностей – рядом с бассейном находятся фитобар и зона отдыха, где можно понежиться в финской сауне, хаммаме или подышать в соляной пещере. Работает акватория с 07:00 до 23:00.

Цена вопроса За разовое посещение длительностью 45 минут придется заплатить 500 рублей, за 90 минут – 900 рублей, за 180 минут – 1 500 рублей. За разовое посещение длительностью 45 минут придется заплатить 500 рублей, за 90 минут – 900 рублей, за 180 минут – 1 500 рублей. Также в акватории можно уточнить прейскурант на различные групповые и индивидуальные занятия в открытом бассейне.



Спорткомплекс "Чайка"

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство "Москва"

На территории комплекса работают три бассейна под открытым небом с постоянной температурой воды 28 градусов. Среди них – 50-метровый, глубина которого до 3 метров, 25-метровый глубиной 6 метров и детский 20-метровый бассейн, глубина которого достигает 0,9 метра.

Кроме того, гостям комплекса предлагают воспользоваться баней с панорамным видом на бассейн и аромапаром, саунами, лечебным душем и летней пляжной зоной. Также в "Чайке" можно посетить бесплатную групповую аквааэробику.

Бассейн расположен по адресу Турчанинов переулок, дом 3, строение 1 (станция метро "Парк культуры"). С понедельника по субботу он открыт с 07:00 до 22:45, в воскресенье – с 08:00 до 20:45.

Цена вопроса Стоимость разового дневного посещения для взрослых составляет 2 000 рублей, вечернего – 1 300 рублей. За детей от 4 до 17 лет придется заплатить 900 рублей.

Стоимость разового дневного посещения для взрослых составляет 2 000 рублей, вечернего – 1 300 рублей. За детей от 4 до 17 лет придется заплатить 900 рублей.