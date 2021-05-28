Топ-5 самых популярных веломаршрутов Москвы

В первый день лета в Москву вернется тепло, прогнозируют синоптики. А это значит, что сухую и солнечную погоду можно использовать с толком: например, с ветерком исследовать городские парки, скверы и набережные на двух колесах. Рассказываем о самых интересных веломаршрутах Москвы, а также напоминаем о правилах аренды столичных велобайков.



Самая длинная велодорожка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Начнем с "главной велодороги" города, длина которой составляет целых 16 километров. Начинается велотрасса в Парке Горького – возле Крымского моста и парка "Музеон". Ведет велосипедистов через Нескучный сад, Воробьевы горы и по набережным Москвы-реки прямо в парк Победы.

Ширина дорожки – 3 метра. Она отлично подойдет для всех – как любителей скорости, так и тех, кто предпочитает неспешную езду. Такая ширина велотрассы помогает отлично разъезжаться всем поклонникам двухколесного транспорта.

Кстати, по маршруту не обязательно двигаться в одной траектории. Конечным пунктом можно сделать "Москва-Сити", а не парк Победы. Для этого с Воробьевской набережной необходимо свернуть на Бережковскую набережную и набережную Тараса Шевченко. Такой маршрут будет на три километра короче, но от этого не станет менее живописным.



Пять парков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для любителей прокатиться на природе есть возможность проложить путь, захватив сразу пять парков. Начинается такой маршрут в Сокольниках, откуда ведет в Екатерининский парк на проспекте Мира, парк "Музеон", Парк Горького, Нескучный сад и Пресненский парк – там можно остановиться.

Длина такого маршрута составляет около 33 километров. Он вполне проходим за три часа, но можно и растянуть удовольствие.



Прямо по центру

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для фанатов активной городской жизни есть альтернатива парковым маршрутам. Им будет интересна велотрасса, которая проходит прямо по центру Москвы.

Она проведет от Рождественского бульвара до сада "Эрмитаж" по Цветному и Страстному бульварам, Садовому кольцу, через Пушкинский сквер и Патриаршие пруды, Тверскую и Новый Арбат. По пути также можно будет полюбоваться Театром сатиры, садом "Аквариум", Музеем Булгакова и Садово-Триумфальным сквером. Длина такой велопрогулки составит 9 километров.

Правда стоит отметить, что подойдет такая трасса далеко не всем: выбирая этот маршрут, нужно уметь хорошо управлять велосипедом и чувствовать себя комфортно в плотном потоке машин.



Обратно на природу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Если активное движение центра пришлось не по вкусу, всегда можно вернуться обратно в зеленые спокойные столичные парки. Для этого даже есть специальный маршрут. Достаточно добраться до Большого Устьинского моста, где все и начинается. Закончится такая прогулка в зеленых и свежих "Сокольниках".

Итак, начинаем на Большом Устьинском мосту, переезжаем по нему реку, через Устьинский сквер выезжаем к Яузскому бульвару. Далее по Покровскому и Чистопрудному бульварам, выезжаем на Бульварное кольцо, добираемся до метро "Тургеневская" и поворачиваем на проспект Академика Сахарова. На кольце движемся в сторону станции метро "Комсомольская", оттуда – на Краснопрудную улицу, а затем – на Русаковскую. Отсюда уже рукой подать до метро "Сокольники". До самого парка остались считаные минуты.

Это отличный вариант велопрогулки: на своем пути велосипедисты встретят множество живописных мест города, а в конце отдохнут в прохладе и зелени одного из главных парков Москвы. Длина трассы небольшая – всего 7 километров.



По набережным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные набережные – это, пожалуй, одна из главных достопримечательностей города. Десятки ухоженных километров с прекрасными видами на совершенно разную Москву – от традиционного Кремля до современной "Москва-Сити".

Пешком их не обойти, а вот на колесах можно попробовать охватить значительную часть. Для этого есть специальный веломаршрут. Начинается он на Нагатинской набережной, переходит на другой берег на Новоспасском мосту и идет дальше по Котельнической, Кремлевской, Москворецкой, Пречистенской набережным с финишем в "Москва-Сити".

Пересекая десятки набережных, можно будет остановиться и полюбоваться на парк "Зарядье", храм Христа Спасителя, "Лужники", Красную площадь и другие знаковые достопримечательности города. Длина такого удовольствия – почти 29 километров.



Это далеко не все варианты велопрогулок по столице. В городе организованы сотни километров велодорожек, из которых с помощью набережных и парков можно комбинировать любые маршруты. Подробнее обо всех велодорожках и велополосах можно узнать здесь

Правила аренды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для того чтобы прокатиться на велосипеде по живописным городским маршрутам, необязательно иметь свой собственный байк. В Москве есть множество точек проката. Самая массовая из них – это Московский велопрокат. В настоящее время в столице работает около 700 станций аренды. Подробнее о местоположении ближайшей можно узнать на онлайн-карте.

Взять велосипед в аренду несложно. Для начала нужно зарегистрироваться на сайте "Велобайка" или в приложении, а также оплатить доступ. Подробная инструкция получения доступа к велобайку есть на официальном сайте проката.

Кстати, можно арендовать как обычный, так и электровелосипед. А хорошей альтернативой этому транспорту по перечисленным маршрутам могут стать самокаты.