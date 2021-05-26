В Москве начали установку велопарковок в новом дизайне

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве начали устанавливать велопарковки в обновленном дизайне. Об этом Дептранс рассказал в своем Telegram-канале.

"Визуально они красивее, а их накладка – из пластика, чтобы не царапать ваш велосипед", – пояснили в ведомстве.

Подобные велопарковки появились в девяти районах столицы, в том числе в Левобережном, Беговом, Тверском, на Арбате, в районах Хамовники, Якиманка, Раменки, Донском, Даниловском.

Всего установлено 240 парковок, умещающих по два велосипеда. Со временем они появятся и в других районах города.

Ранее сообщалось, что неизвестные украли три велопарковки на Никитском бульваре. Величина ущерба составила около 100 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

