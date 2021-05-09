Неизвестные украли три велопарковки в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Неизвестные похитили три городские велопарковки из центра столицы. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявление от представителя ЦОДД о том, что на Никитском бульваре были похищены три принадлежащих этому казенному учреждению велопарковки. Возбуждены уголовные дела по каждому из фактов кражи", – говорится в сообщении.

Источник уточнил, что неизвестно, когда было совершено преступление, однако точно не позднее октября 2020 года. Величина ущерба – порядка 100 тысяч рублей.

В марте ЦОДД уже заявлял о краже велопарковок. Тогда учреждение не досчиталось 41 их элемента в районе Якиманки.

Ранее сообщалось, что в этом году в Москве появится свыше 1,3 тысячи новых велопарковок. Они будут размещены с учетом развития проката самокатов.