Власти Москвы рассказали о развитии велопроката в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве планируют расширить сеть велопроката. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"АО "Ситибайк" передал городу 50% акций. Это позволит нам расширить сеть проката и установить еще 67 электрических станций. А также закупить еще тысячу велосипедов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в прошлом сезоне было совершено 5,7 миллиона поездок, что стало рекордом.

"Количество прокатных велосипедов превысило 6,5 тысячи. Эти цифры доказывают, что сервис проката пользуется популярностью у жителей города, поэтому совместно с банком ВТБ мы продолжим его дальнейшее развитие", – заявил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в этом году в Москве появятся 1,3 тысячи новых велопарковок. Ликсутов подчеркивал, что новые велопарковки организуют в том числе у центров "Мои документы", библиотек и бизнес-центров.