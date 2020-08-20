Стало известно, кто чаще всего ворует прокатные велосипеды и самокаты

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150 миллионов рублей могут потерять компании по шерингу велосипедов и самокатов в этом сезоне из-за воровства и вандализма, сообщает газета "Известия".

Ежедневно каждое предприятие, имеющее парк от 500 велосипедов или самокатов, теряет хотя бы одну единицу транспорта. Сообщается, что даже в случае поимки вора возмещение ущерба не гарантировано. Несмотря на это, рынок проката велосипедов и самокатов в России неуклонно растет и расширяется.

Один из предпринимателей, который занялся этим бизнесом еще на заре его развития в России, рассказал, что с такими происшествиями сталкивались всегда. При этом страховка транспортных средств была нерентабельна из-за заградительных тарифов, которые ставили страховые компании.

"Стоит отметить, что воровство у нас значительно ниже, чем в Париже, где это в свое время стало бичом бизнеса, но выше, чем в Лондоне", – заявил предприниматель.

Эту информацию подтвердил и президент компании "Велобайк" Максим Акимов. Он отметил, что в парке предприятия ежегодно фиксируется утрата 1,5% транспортных средств. По его словам, в других странах подобные показатели в два раза выше.

"Убытки невелики, хотя каждый потраченный рубль мы могли бы пустить на покупку новых велосипедов, а не на ремонт существующих", – сообщил Акимов.

Он добавил, что уровень вандализма в отношении велосипедов и самокатов в России также весьма низок. Акимов отметил социальную ответственность российских граждан, рассказав историю, как в Москве однажды жители отстояли прокатный велосипед, когда его пытались разукрасить граффити.

Предприниматель сообщил, что "Велобайк" предпринимает все меры для защиты своих транспортных средств.

"Все станции проката расположены в зоне видимости городских камер. Обеспечиваем спутниковое наблюдение. По всем случаям кражи или поломки обращаемся в полицию для проведения совместного расследования", – заявил Акимов.

В то же время основатель фирмы URent Андрей Колесник сообщил, что ежедневно его компания теряет как минимум один велосипед или самокат. Предпринимать заявил, что в месяц крадут не менее 1% парка в месяц. Он подчеркнул, что половину из транспортных средств находят почти сразу.

Колесник отметил, что часто самокаты воруют вейперы. Это связано с наличием в транспортных средствах сменного аккумулятора, который можно разобрать на небольшие литий-ионные батареи. Они в свою очередь устанавливаются в вейпы, и таким образом можно обеспечить нескольких человек.

Также Колесник в качестве еще одной группы воров велосипедов выделил пенсионеров.

"Пенсионеры просто воруют <...> Увидели не пристегнутый к парковке самокат, принесли домой <...> Они не думают, что его можно найти, большинство из них не знает, что такое трекер <...> Самокат передал звуковой сигнал, его увидела служба безопасности и поехала за ним", – отметил Колесник.

Предприниматель сообщил, что с воровством в компании борются с помощью GPS-датичков. Так сотрудники службы безопасности выясняют местонахождение транспортного средства, а также разрабатывают меры для его возвращения. Однако, по мнению Колесникова, гораздо большую опасность представляет вандализм в отношении велосипедов и самокатов.

"Каждый месяц серьезному ремонту подвергается 12–15% парка электросамокатов. К самым частым поломкам можно отнести механические повреждения корпуса, проколы и порезы шин, выход из строя рулевого управления вследствие неаккуратного или аварийного использования", – сообщил Колесник.

Специалисты в области охраны имущества отмечают, что чаще всего жертвами хищения становятся самокаты. Это связано с тем, что они легче велосипедов, а их детали можно продать через интернет.

Ранее велопарковку возле станции метро "Филатов Луг" оснастили камерами видеонаблюдения. Теперь владельцы велосипедов, оставившие там свое транспортное средство, смогут следить за имуществом на сайте Администратора московского парковочного пространства или в приложении "Московского паркинга".