Бесплатный прокат для курьеров и волонтеров в Москве продлили до конца лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сервис "Велобайк" продлил бесплатный прокат для курьеров и волонтеров в столице до конца лета 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Московский прокат "Велобайк" будет бесплатным для курьеров и волонтеров до 31 августа. Решение принято в связи с высокой востребованностью сервиса у сотрудников доставки и социальных служб", – рассказали в пресс-службе ВТБ, являющегося банком-партнером проекта.
Велосезон в Москве открылся 10 апреля, но в ограниченном формате. Изначально пользоваться прокатом могли только курьеры и волонтеры, причем бесплатно. В ВТБ рассказали, что с начала сезона на эти категории пользователей приходится 20% от почти 3 миллионов совершенных поездок.
Для всех москвичей сервис "Велобайк" запустился с 1 июня. Тогда в столице был введен очередной этап снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Сообщалось, что в городе откроются 629 станций с почти 6 тысячами велосипедов.
В июле в Москве установили 21 новую станцию "Велобайка". Прокат появился в районах Филевский парк и Фили-Давыдково, расширился в Дорогомилове, Раменках, Нагорном, Южном и Северном Бутове и Тропарево-Никулине.
Кроме того, в тот же месяц сервис подешевел на 30%. Стоимость проката с 31 минуты до часа составляет 21 рубль, с 61 минуты до двух часов – 70 рублей. Неизменным остается бесплатный прокат в пределах 30 минут.
Специальные веломаршруты подготовлены в городских парках
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