Почти 3 млн поездок совершено в столице на велосипедах городского проката

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице на велосипедах городского проката с начала сезона текущего года было совершено около трех миллионов поездок на велосипедах городского проката. Об этом говорится в телеграм-канале банка ВТБ.

"Число московских прокатов приближается к 3 миллионам", – говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, в Москве чаще всего велосипеды напрокат берут у входа на ВДНХ (16,2 тысячи аренд) и в Парке Горького (9,5 тысячи аренд).

Ранее столичным жителям рассказали о самых популярных веломаршрутах. Современные городские веломаршруты связывают целые районы и поселения. В частности, существует путь на Бульварном кольце, который за последний год обретает все большую популярность.