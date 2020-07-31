Почти 3 млн поездок совершено в столице на велосипедах городского проката

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице на велосипедах городского проката с начала сезона текущего года было совершено около трех миллионов поездок на велосипедах городского проката. Об этом говорится в телеграм-канале банка ВТБ.
"Число московских прокатов приближается к 3 миллионам", – говорится в сообщении.
Как стало известно ранее, в Москве чаще всего велосипеды напрокат берут у входа на ВДНХ (16,2 тысячи аренд) и в Парке Горького (9,5 тысячи аренд).
Ранее столичным жителям рассказали о самых популярных веломаршрутах. Современные городские веломаршруты связывают целые районы и поселения. В частности, существует путь на Бульварном кольце, который за последний год обретает все большую популярность.
40% москвичей хотели бы ездить на работу на велосипеде
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