Собянин рассказал о состоянии велопроката после самоизоляции

17:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москвичи воспользовались услугами велопроката более 1,3 миллиона раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.
Он отметил, что 24 июня столичные жители взяли велосипед на прокат 77 тысяч раз. По словам Собянина, это является рекордным показателем.
Приятно видеть, как оживает город. Москвичи соскучились по движению и активно берут напрокат велосипеды. На сегодняшний день - больше 1,3 млн поездок. А в среду вообще был рекорд: велосипеды взяли 77 тысяч раз за сутки. pic.twitter.com/6dtHogGyf3— Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 27, 2020
Собянин напомнил, что в этом году на карте велопроката появились новые точки. В частности, велосипед можно теперь взять в районах Войковский, Коптево, Щукино, Левобережный и Северное Медведково.
Глава города заявил, что к концу сезона в Москве будет около 630 станций. Он сообщил, что стоимость аренды велосипеда снижена на 30%. Москвичи, которые уже оплатили прокат, получат промокоды на скидку.
Ранее горожанам рассказали о новых функциях приложения "Помощник Москвы". Сообщается, что в нем можно оставить заявку на ремонт городских велосипедов и станций велопроката.
До этого рекордные показатели использования велопроката зафиксировали 17 июня 2020 года. Тогда велосипеды арендовали 67 тысяч раз впервые с момента основания услуги.
"Это наш город": стоимость проката велосипедов в Москве снизилась на 30%
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