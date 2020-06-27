Собянин рассказал о состоянии велопроката после самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи воспользовались услугами велопроката более 1,3 миллиона раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что 24 июня столичные жители взяли велосипед на прокат 77 тысяч раз. По словам Собянина, это является рекордным показателем.

Приятно видеть, как оживает город. Москвичи соскучились по движению и активно берут напрокат велосипеды. На сегодняшний день - больше 1,3 млн поездок. А в среду вообще был рекорд: велосипеды взяли 77 тысяч раз за сутки. pic.twitter.com/6dtHogGyf3 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 27, 2020



Собянин напомнил, что в этом году на карте велопроката появились новые точки. В частности, велосипед можно теперь взять в районах Войковский, Коптево, Щукино, Левобережный и Северное Медведково.

Глава города заявил, что к концу сезона в Москве будет около 630 станций. Он сообщил, что стоимость аренды велосипеда снижена на 30%. Москвичи, которые уже оплатили прокат, получат промокоды на скидку.

Ранее горожанам рассказали о новых функциях приложения "Помощник Москвы". Сообщается, что в нем можно оставить заявку на ремонт городских велосипедов и станций велопроката.

До этого рекордные показатели использования велопроката зафиксировали 17 июня 2020 года. Тогда велосипеды арендовали 67 тысяч раз впервые с момента основания услуги.