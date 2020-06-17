Рекорд по числу поездок на прокатных велосипедах с 2013 года зафиксировали в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В среду, 17 июня, москвичи совершили 67 тысяч поездок на городских велосипедах. В результате был установлен рекорд с момента открытия проката в 2013 году, сообщили представители департамента транспорта Москвы.

"Сегодня вы совершили 67 тысяч поездок на городских велосипедах и тем самым установили рекорд с момента открытия проката в 2013 году", – говорится в сообщении Дептранса. В пресс-службе также поблагодарили жителей столицы, что они активно пересаживаются на экологичный транспорт.

В этом сезоне доступно около 6 тысяч велосипедов на 629 станциях. Во время езды на велосипеде надо носить перчатки и маску. После поездки нужно обработать антисептиком руль, ручки тормоза и другие части велосипеда. Регулярно дезинфицировать велосипеды и самокаты будут операторы проката.

Так, система велопроката заработала в Москве семь лет назад. С 2013 года количество велосипедов выросло в 11 раз, а число поездок – в 64 раза. В 2019 году в среднем в день совершалось 24,5 тысячи поездок, а всего за сезон велосипеды брали пять миллионов раз.

Кроме того, сообщалось, что с 1 июня этого года в столице открыли велопрокат и прокат самокатов для всех желающих.