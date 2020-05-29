Тарифы на велопрокат в Москве повышаться не будут

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Тарифы на пользование велопрокатом в столице повышать не будут. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.

"Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что тарифы на велопрокат повышаться не будут", – подтвердили в ведомстве.

Данное решение также означает, что волонтеры и курьеры по-прежнему смогут пользоваться сервисом бесплатно. Чтобы задействовать эту услугу, достаточно подключить специальный тариф.

С 1 июня городской велопрокат в столице откроется для всех желающих. Пользователей просят дезинфицировать велосипеды и самокаты при поездке – кроме того, необходимо кататься в перчатках.

