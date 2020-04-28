Волонтеры и курьеры использовали бесплатный велопрокат в Москве более 70 тысяч раз

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице волонтеры и курьеры более 70 тысяч раз воспользовались бесплатным велопрокатом с 10 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.

В пресс-службе подчеркнули, что чаще всего услугой велопроката пользуются курьеры сервисов Delivery Club и "Яндекс". Ежедневно, по данным Дептранса, напрокат берут около 5 тысяч велосипедов.

Вице-мэр Максим Ликсутов ранее рассказал, что с 10 апреля велопрокат бесплатно доступен только тем, кто доставляет продукты, готовую еду и товары первой необходимости москвичам, которые вынуждены сидеть дома в условиях самоизоляции. По его словам, аналогичная система работает в отношении самокатов.

Для того чтобы оформить бесплатную поездку, курьерам и волонтерам необходимо выбрать специальный тариф "Служебный" в мобильном приложении "Велобайк".

