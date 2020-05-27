Собянин: с 1 июня москвичи смогут выходить на прогулки

27 мая, 20:43
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Жители столицы смогут выходить на прогулки с 1 июня, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
"Прогулочный режим" будет действовать до 14 июня. Как объяснил мэр Москвы, первый этап смягчения ограничений не привел к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. По его словам, число выявляемых случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией продолжает снижаться. После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки, добавил глава города.
В связи с этим на следующей неделе начинается второй этап смягчения ограничений. Многие предприятия торговли и сферы услуг начинают работать, а горожане смогут гулять. Пропуска для прогулок и занятий спортом не нужны.
Аттракционы в парках пока работать не будут, детские и спортивные площадки останутся закрытыми. В то же время откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров.
Возобновится работа мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами, а также ярмарок выходного дня. Заработает услуга велопроката. Вернуться в офисы смогут работники архитектурных и проектных бюро.
По-прежнему нельзя выходить из дома тем, кто болен COVID-19 и у кого есть подозрение на коронавирусную инфекцию, а также признаки ОРВИ. То же касается живущих с ними лиц.
Аналогичные правила действуют для тех, кто обязан соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача.
Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня
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