Прогулки и спорт в Москве. Что надо знать

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 1 июня жители столицы смогут совершать кратковременные прогулки. Это послабление касается в том числе граждан в возрасте 65 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями.



Сергей Собянин мэр Москвы Рост числа людей на улицах может увеличить риск инфицирования. Поэтому мы установили определенные правила совершения прогулок, а сам "прогулочный режим" вводится в порядке эксперимента на две недели, с 1 по 14 июня 2020 года.

Кто может выходить на прогулку?

Практически все жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Исключение составляют те, кто болеет коронавирусом или имеет симптомы ОРВИ, а также их сожители. Кроме того, гулять нельзя тем, кто находится на самоизоляции по указу санитарного врача, в частности по возвращении из-за границы.



Нужен ли пропуск?

Для пеших прогулок и занятий спортом на улице пропуск не требуется.

Требуется ли использовать маски и перчатки?

В связи с ростом числа людей на улицах масочный режим в городе будет усилен. Это означает, что для прогулок маски или респираторы обязательны, а на работе, в магазинах, аптеках, центрах "Мои документы", любых других учреждениях и в общественном транспорте защита должна быть дополнена перчатками.

Как часто и надолго ли можно выходить гулять?

Прогулки в столице регламентированы и разнесены по времени.



спортом можно заниматься ежедневно, но только до 9:00 утра;

обычные прогулки доступны с 9:00 до 21:00, но не более 3 раз в неделю – 2 раза в будни и 1 раз в выходной день;

При этом график будет сформирован для каждого отдельного дома. Он будет опубликован на портале mos.ru , интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях.

Где можно гулять?

В Москве откроются парки и скверы, за исключением парка "Зарядье". Гулять также можно на придворовых территориях. Радиус прогулки рекомендуют ограничить на расстоянии 2 километров от места проживания.

Перед прогулкой также следует ознакомиться с показателями загруженности того места, куда планируется пойти. Данная мера поможет избежать большого скопления людей. В целях безопасности администрация парков также сможет ограничивать доступ новых посетителей.



Как следует вести себя во время прогулок и занятий спортом?

Для граждан сохраняется требование о соблюдении социальной дистанции. Помимо этого, запрещено касаться лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, любых других объектов – они могут сохранять на себе элементы инфекции.

Можно ли использовать транспортные средства и спортивный инвентарь?

Согласно разработанным правилам, жители Москвы во время прогулок не смогут пользоваться общественным транспортом или транспортными средствами с мотором. Запрет не распространяется на велосипеды, самокаты и иной спортивный инвентарь.



Нужно ли брать с собой документы?

При себе рекомендуется иметь паспорт, а также документы, подтверждающие место жительства. Сотрудники полиции имеют право проводить выборочную проверку.

Фото: Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом

По словам Сергея Собянина, установленные правила помогут москвичам совершать полноценные прогулки, а городским властям – избежать массового скопления людей и необходимости разрабатывать новый вид цифровых пропусков. Мэр подчеркнул, что через две недели будет рассматриваться либо корректировка ограничений, либо их полная отмена.

Ранее градоначальник утвердил продление режима самоизоляции до 14 июня. Аналогичное решение касается цифровых пропусков – рабочие разрешения будут продлены автоматически.

Кроме того, с 1 июня 2020 года вводится ряд послаблений для предприятий и организаций, а также ряда других сфер жизни Москвы. Так, разрешено открыть непродовольственные магазины, в город вернутся ярмарки выходного дня, а велопрокат начнет работу без ограничений.

