Собянин утвердил меры поддержки медорганизаций и киосков "Печать"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый пакет мер экономической поддержки. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

В число пострадавших вошли медицинские организации. В частности, пакет мер предназначен для больничных организаций, а также клиник, ведущих медицинскую и стоматологическую практику. Кроме того, экономическая поддержка будет оказана киоскам "Печать".

В частности, медицинским организациям продлили срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу за I квартал до 31 декабря 2020 года. Медучреждения, которые арендуют у города землю и объекты нежилого фонда, не будут платить за их использование с 1 марта 2020 года до окончания режима самоизоляции, но не ранее 1 июля 2020 года.

Что касается киосков "Печать", то они освобождаются от платежей за право осуществления торговой деятельности с 1 апреля по 30 июня. Это относится к тем точкам продажи, которые расположены в зданиях и на земельных участках, относящихся к государственной собственности.

Ранее Собянин рассказал, что меры поддержки получат представители еще ряда отраслей. В частности, сообщалось о помощи для частных медицинских клиниках и печатных киосков. Он отметил, что к середине мая разными формами поддержки воспользовались уже 34,8 тысячи организаций, в которых работают более 750 тысяч человек.