Ситуация в экономике Москвы не является критической – власти

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Ситуация в экономике Москвы не является критической даже при условии, что большая часть предприятий не может полноценно работать. С таким заявлением выступил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Говорить о критической ситуации я бы не стал – и на федеральном уровне, и на уровне правительства столицы принято несколько пакетов мер поддержки бизнеса", – приводит РИА Новости его слова.

Ефимов отметил, что в настоящее время к нормальному режиму работы постепенно возвращаются только промышленные предприятия и строительные компании. Однако даже для этих организаций существуют ограничения, например сотрудники сферы менеджмента продолжают работу в дистанционном формате.

Сфера услуг же по-прежнему остается закрытой для прямого обслуживания клиентов. В условиях распространения коронавируса возможно только осуществление доставки и оказание дистанционных услуг.

"И это сказывается на их финансовом состоянии, а значит – и на всех экономических показателях города, мы знаем по тем обращениям, которые поступают от предпринимателей, косвенно видим через доходы бюджета", – добавил заммэра.

При этом власти внимательно следят за исполнением мер поддержки бизнеса и в ближайшее время намерены обсудить их эффективность. В случае необходимости будут предприняты дополнительные шаги для помощи предпринимателям, резюмировал Ефимов.

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