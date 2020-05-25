Кудрин рассказал о важной проблеме российской экономики

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в России необходимо расширять самостоятельность субъектов страны, передает "Коммерсант".
Он привел цифры, согласно которым регионы получают немалые дотации из федерального бюджета. В то же время, по словам Кудрина, субъекты довольно ограничены в их самостоятельном распоряжении.
"Сегодня из почти 3% ВВП трансфертов из федерального бюджета в бюджеты регионов лишь около 0,7% ВВП необусловленные дотации на выравнивание, которыми субъекты могут располагать исходя из своего понимания ситуации", – отметил Кудрин.
Он заявил, что необходимо создавать условия для расширения самостоятельности регионов. Кудрин считает, что для этого необходимо увеличивать их ресурсную базу. Кроме того, субъекты должны получить большую свободу в законодательном и регулятивном аспектах.
"Борьба с вирусом, которая демонстрирует сотни локальных решений в борьбе с глобальным вызовом, сделала настолько очевидным, что у всех регионов свои обстоятельства, что федерализация, большая вариативность законодательства и регулирования становятся очевидно необходимыми", – сказал Кудрин.
Кроме того, глава Счетной палаты обратил внимание на развитие агломераций. Кудрин подчеркнул, что после пандемии коронавируса властям придется разрабатывать новую стратегию их развития с точки зрения обеспечения здоровья их жителей без потери агломерационного эффекта.
Ранее Кудрин отметил, что в России необходимо расширить поддержку малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, что на третий пакет экономической помощи должно быть выделено не меньше 1 триллиона рублей. При этом он предостерег от выдачи средств "всем поголовно", поскольку это будет неэффективно с точки зрения расходов.
Что происходит в российских регионах в условиях пандемии
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