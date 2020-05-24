44 региона РФ могут начать снимать ограничения – Попова

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Основания для перехода к первому этапу по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, имеют 44 из 85 регионов России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".
"Сорок четыре субъекта – больше половины в Российской Федерации – уже имеют основания переходить к первому этапу сегодня или завтра. Это динамика", – заявила она.
Попова сослалась на слова ученых, которые говорят, "что еще две недели и мы сможем переходить к следующему этапу". Она также отметила, что "прогноз и перспективы сегодняшних изменений достаточно стабильны и благополучны". Попова связала с новыми критериями оценки перехода на первый этап.
"У нас коэффициент распространения – сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции – был меньше единицы или равен единице только в девяти субъектах. Сегодня он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 он равен единице", – пояснила она.
При этом глава Роспотребнадзора призвала не "впадать в эйфорию" и ослаблять карантин осторожно и постепенно. Количество летальных исходов от COVID-19 еще может увеличиться, так как пик смертности приходит позже эпидемиологического.
Ранее Попова отметила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения. По ее словам, ни один из предсказываемых России "страшных" сценариев развития пандемии не оправдался.
Также она подчеркнула, что в России не зафиксированы случаи смерти от новой коронавирусной инфекции на дому.
За последние сутки в стране зарегистрировано 8 599 случаев COVID-19. В 3 777 из них клинических проявлений не было.
Общее число случаев коронавирусной инфекции в России – 344 481 в 85 регионах. Это на 2,6% больше, чем днем ранее.
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