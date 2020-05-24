Россия избежала перегрузки системы здравоохранения из-за коронавируса – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения из-за новой коронавирусной инфекции, заявила в эфире телеканала "Россия-1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, ни один из предсказываемых России "страшных" сценариев развития пандемии не оправдался, отечественная система здравоохранения справилась.

"Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим", – сказала Попова.

Также она отметила, что в России не зафиксированы случаи смерти от новой коронавирусной инфекции на дому.

За последние сутки в стране зарегистрировано 8 599 случаев COVID-19. В 3 777 из них клинических проявлений не было.

Общее число случаев коронавирусной инфекции в России – 344 481 в 85 регионах. Это на 2,6% больше, чем днем ранее.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 8,6 миллиона лабораторных исследований на новый коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 282 тысячи человек.