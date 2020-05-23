Собянин заявил, что донорами плазмы в Москве стали 672 человека

Донорами плазмы в Москве стали 672 человека, которые вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей официальной странице в "ВКонтакте".

"Донорами стали уже 672 жителя столицы. Спасибо! Напомню, речь идет о плазме человека, уже переболевшего COVID-19", – написал мэр города.

Собянин подчеркнул, что на сегодняшний день можно с осторожностью говорить, что ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве стабилизируется.

"Но на начало мая пришелся пик, и в этом месяце у нас много нуждающихся в переливании плазмы. Плазму полностью очищают от патогенных бактерий и вирусов – она безопасна", – сообщил мэр.

Москвичам, которые переболели коронавирусом и хотели бы стать донорами, необходимо позвонить по телефону +7 (495) 870-45-16 с 09:00 до 19:00. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет.

При этом он не должен иметь хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ и гепатит. Доноры получают стимулирующую выплату в размере пяти тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.

В России за последние сутки подтвердили 9 434 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. В Москве зафиксировано 3 190 новых случаев, в Московской области – 846. Всего в стране зарегистрировано 335 882 случая.

