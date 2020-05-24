В России подтверждено 8 599 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

8 599 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 подтверждено за последние сутки в 84 регионах России, сообщает Оперативный штаб.

В 3 777 из них клинических проявлений не было – это 43,91%. На Москву приходится 2 516 выявленных случаев, на Московскую область – 862, на Санкт-Петербург – 384.

221 случай зафиксирован в Нижегородской области, 152 – в Ростовской, 146 – в Красноярском крае, 123 – в Калужской области. 121 новый случай зарегистрирован в Самарской области, 120 – в Иркутской, в Дагестане – 113, 111 – в Брянской области, 107 – в Ярославской, 102 – в ХМАО.

Общее число случаев в России – 344 481 в 85 регионах. Это на 2,6% больше, чем днем ранее.

За сутки скончались 153 человека, в том числе 59 в Москве и 5 в Московской области. Всего умер 3 541 человек.

5 363 человека выписано за последние сутки, среди них 2 427 в Москве и 357 в Подмосковье. Общее количество выписанных пациентов – 113 299.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 8,6 миллиона лабораторных исследований на новый коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 282 тысячи человек.