Еще 2 427 человек вылечили от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще 2 427 пациентов выздоровело в столице после лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего число вылеченных людей в городе достигло 49 840.

При выписке все пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, получают необходимые рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Ими могут быть люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. У донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Сергей Собянин сообщил, что такими донорами в Москве стали 672 человека. По его словам, можно с осторожностью говорить, что ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в столице стабилизируется.

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что столичный регион стал единственным регионом, который прошел пик заболеваемости коронавирусом. Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова отмечала, что пик в городе пришелся на апрель. Она добавила, что в условиях пандемии невозможно избежать роста смертности.