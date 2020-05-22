Пик заболеваемости по коронавирусу в Москве пришелся на апрель – Ракова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пик заболеваемости по коронавирусу в Москве пришелся на апрель. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
"Пик заболеваемости, госпитализаций у нас в Москве пришелся на апрель и, конечно, то время, которое мы смогли выиграть, использовали. Медицинская система была подготовлена и технически, и психологически", – сообщила Ракова.
Заммэра отметила, что в условиях пандемии невозможно избежать роста смертности. Она подчеркнула, что обычно пик смертности опаздывает на 2–3 недели от пика госпитализаций.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что на май придется самая сложная фаза борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве. Он пояснил, что количество смертей от коронавируса увеличится за счет апрельского пика заболеваемости.
В целом, по словам Владимира Путина, темп прироста заражения коронавирусом в РФ снизился с почти 6 до 3,5%. За две недели число тестов на COVID-19 в стране возросло на три миллиона. По его словам, система здравоохранения продолжает борьбу с вирусом с надежным запасом прочности.
В РФ выявлено 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 2,8 процента больше, чем днем ранее. За сутки в стране зарегистрировано 8 894 новых случая, в 3 751 клинических проявлений не было.
Частная лаборатория опубликовала статистику анализов на антитела к коронавирусу
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