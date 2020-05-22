На май придется самая сложная фаза борьбы с COVID-19 в Москве – Собянин

15:18
На май придется самая сложная фаза борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
"Несмотря на позитивные факторы, мы видим – цифры госпитализации еще высокие. Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле, так как на начало мая пришелся пик вируса. Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май", – сказал Собянин.
Ранее Владимир Путин в ходе совещания заявил, что в целом темп прироста заражения коронавирусом в РФ снизился с почти 6% до 3,5%. За две недели число тестов на COVID-19 в стране возросло на три миллиона. По его словам, система здравоохранения продолжает борьбу с вирусом с надежным запасом прочности.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подтвердила, что медицинская система России выдержала испытание, которым стала для нее эпидемия новой коронавирусной инфекции, несмотря на сложности.
Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что первый результат по вакцинам от коронавируса и доступ для более широкого применения может появиться в конце июля.
Мурашко подчеркнул, что доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции идут согласно графику. По его словам, ее разработкой занимаются несколько государственных и частных компаний.
В РФ выявлено 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 2,8 процента больше, чем днем ранее. За сутки в стране зарегистрировано 8 894 новых случая, в 3 751 клинических проявлений не было.
Путин проведет совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: