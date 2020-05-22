На май придется самая сложная фаза борьбы с COVID-19 в Москве – Собянин

На май придется самая сложная фаза борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

"Несмотря на позитивные факторы, мы видим – цифры госпитализации еще высокие. Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле, так как на начало мая пришелся пик вируса. Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май", – сказал Собянин.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания заявил, что в целом темп прироста заражения коронавирусом в РФ снизился с почти 6% до 3,5%. За две недели число тестов на COVID-19 в стране возросло на три миллиона. По его словам, система здравоохранения продолжает борьбу с вирусом с надежным запасом прочности.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подтвердила, что медицинская система России выдержала испытание, которым стала для нее эпидемия новой коронавирусной инфекции, несмотря на сложности.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что первый результат по вакцинам от коронавируса и доступ для более широкого применения может появиться в конце июля.

Мурашко подчеркнул, что доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции идут согласно графику. По его словам, ее разработкой занимаются несколько государственных и частных компаний.

В РФ выявлено 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 2,8 процента больше, чем днем ранее. За сутки в стране зарегистрировано 8 894 новых случая, в 3 751 клинических проявлений не было.

