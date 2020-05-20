17 регионов могут частично снять ограничения из-за коронавируса – Голикова

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 17 регионов РФ могут перейти на первый и следующие этапы снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

"Сегодня по самому ключевому показателю – коэффициенту распространения – могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны, но это данные на сегодняшний день", – сказала Голикова, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Также она отметила, что благодаря проведенным мероприятиям наряду с введенными президентом нерабочими днями и рядом других мер в РФ удалось сдержать резкий рост числа зараженных коронавирусом.

Число выявленных случаев заболевания в РФ превысило 300 тысяч. За сутки в России подтвердили 8 764 новых случая COVID-19. 4 021 заболевший не имел клинических проявлений. На Москву приходится 2 699 новых случаев.