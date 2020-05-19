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Общество

19 мая, 18:40

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Эксперты поспорили, кому в первую очередь нужно делать прививку от коронавируса

Вакцину всем? Кого следует прививать от коронавируса в первую очередь
общество медицина

В США объявили об успешном завершении первого этапа испытаний вакцины от коронавируса на людях. В других странах, включая Россию, также ведется активная работа по созданию эффективного препарата, который способен защитить от инфекции. Разбираемся, кому в первую очередь должна быть сделана прививка от COVID-19.

Спасительная вакцина

Фото: ТАСС/Zuma

Американская биотехнологическая компания Moderna рассказала об успешном завершении первой фазы испытаний вакцины от коронавируса на людях. Работа велась совместно со специалистами Национальных институтов здравоохранения США.

В испытаниях приняли участие 45 человек. Добровольцев распределили на несколько групп и давали им разные дозы вакцины. У получающих наименьшую дозу препарата антитела выработались почти в таком же количестве, что и у людей, которые переболели коронавирусной инфекцией.

А у добровольцев, которым вводили большую дозировку, к завершению испытаний выработалось значительно больше антител, чем у людей после излечения от COVID-19.

Команда Moderna в ускоренном темпе работает над тем, чтобы приступить в июле к третьему этапу испытаний вакцины и в случае его успеха подать заявку на лицензирование препарата.
Стефан Бансель
глава компании Moderna

Над созданием прививки от коронавируса работают многие страны, в том числе и Россия. Планируется, что клинические исследования отечественной вакцины от COVID-19 начнутся через месяц. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он также добавил, что в России на сегодняшний день производится свыше 20 тест-систем для выявления COVID-19.

Кто первый в очереди?

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Вопросы о том, кто в первую очередь должен быть привит от коронавируса, когда появится безопасная вакцина, обсуждают многие эксперты. По мнению вирусолога и профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, это должны быть медицинские работники и те, кто тесно взаимодействует с людьми.

"Ясно, что в первую очередь нужно делать прививки общественно важному контингенту. Врачи, медицинские работники, все, кто контактирует так или иначе с коронавирусной инфекцией… Также нужно прививать тех, кто оказывает услуги населению, – продавцов, парикмахеров, любой контингент людей, которые непосредственно тесно взаимодействуют с другими. Они должны быть защищены", – объяснил эксперт в разговоре с Москвой 24.

При этом, по мнению Альтштейна, в первую волну вакцинации не должны входить люди старшего возраста.

Пожилые люди не в самую первую очередь, потому что они имеют возможность для самоизоляции, сидят дома. Если условия такие, что они вынуждены контактировать с другими, например работают, то их нужно отнести к той категории людей, которые в первую очередь должны получить вакцину.
Анатолий Альтштейн
вирусолог

Кроме того, по словам вирусолога, подождать могут и те, у кого уже в организме есть антитела к коронавирусной инфекции.

"Я думаю, что поначалу таким людям не будут делать прививку. В дальнейшем, может быть, и они будут охвачены вакцинацией, потому что не вполне ясно, являются ли эти антитела нейтрализующими, защищают ли они от коронавирусной инфекции", – подчеркнул Альтштейн.

Не согласилась с мнением коллеги врач-вирусолог, профессор кафедры фармакологии Государственного гуманитарно-технологического университета Надежда Юминова. По мнению эксперта, наоборот, люди старшего возраста должны получить вакцину в первую очередь.

"Я считаю, что прививки надо делать пациентам с осложненной историей болезни, хроникам, людям пожилого возраста, потому что это группа риска. Но, безусловно, это с рекомендации врача. Конечно, обязательно нужно прививать и врачей", – пояснила специалист.

Юминова добавила, что при вакцинировании важно обращать внимание на наличие в организме антител к коронавирусу.

Надо посмотреть, есть или нет антитела, переболели или нет, потому что бывает, что антитела пропадают даже у людей, которые перенесли болезнь. Можно не прививать, если антитела находятся в определенной концентрации. Но их может быть и очень мало. Поэтому вирус, попадающий в организм, способен их пробить, нейтрализовать.
Надежда Юминова
вирусолог

Вместе с тем специалист предположила, что коронавирус при положительном стечении обстоятельств может изжить себя. "Очень быстро мутирует, я не думаю, что он долго сохранится в популяции. Но какое-то определенное время будет циркулировать", – сказала она.

Юминова отметила, что за последние 20 лет это не первый коронавирус, но о тех мы "давно забыли". Однако, поскольку у вируса есть способность мутировать, возможно, со временем придется разрабатывать другую вакцину, заключила вирусолог.

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Соболева Илона

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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