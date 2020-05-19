В США успешно завершились испытания вакцины от COVID-19

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Фото: AP Photo/Jessica Hill
В США успешно испытали на людях созданную вакцину от COVID-19. Речь о препарате, испытания которого начались 16 марта, сообщает "Газета.ру".
В испытаниях принимали участие 45 человек, которых разделили на несколько групп. Они получали разные дозы вакцины. Как установили специалисты, у людей, принимавших небольшое количество сыворотки, выработались антитела, как у тех, кто уже переболел COVID-19. А испытуемые, получавшие большую дозу вакцины, имели намного больше антител, чем выздоровевшие после лечения от коронавирусной инфекции.
Глава компании Moderna Стефан Бансель, которая проводила исследования, рассказал, что сейчас ведется усиленная работа над вакциной, чтобы уже к июлю текущего года в США могли приступить к третьему этапу испытаний сыворотки.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что клинические исследования вакцины от коронавируса в России планируется начать через месяц.
Ранее замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов высказал мнение, что необходимость вакцинации от COVID-19 будет определяться наличием в организме человека антител к коронавирусной инфекции. Высокий титр антител будет говорить об отсутствии необходимости вакцинации, пояснил он.
Глава отделения центра Виктора Зуева отметил, что первыми вакцинацию пройдут россияне, которые находятся в группе наибольшего риска. Это врачи и работники, контактирующие с большим количеством людей. Ожидается, что в дальнейшем инъекции от COVID-19 будут делаться по примеру прививок от гриппа, подчеркнул специалист.
Ученые рассказали, кого будут вакцинировать от COVID-19 в первую очередь
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