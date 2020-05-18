Мурашко назвал сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Клинические исследования вакцины от коронавируса в России планируется начать через месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
"Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование", – сказал Мурашко.
Министр здравоохранения отметил, что в РФ к настоящему моменту производится более 20 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции.
Ранее замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов высказал мнение, что необходимость вакцинации от COVID-19 будет определяться наличием в организме человека антител к коронавирусной инфекции. Высокий титр антител будет говорить об отсутствии необходимости вакцинации, пояснил он.
Глава отделения центра Виктора Зуева отметил, что первыми вакцинацию пройдут россияне, которые находятся в группе наибольшего риска. Это врачи и работники, контактирующие с большим количеством людей.
Ожидается, что в дальнейшем инъекции от COVID-19 будут делаться по примеру прививок от гриппа, подчеркнул специалист. Он допустил, что коронавирус в будущем будет появляться в стране дважды в год в сезоны, когда у большинства граждан снижается иммунитет.
Ученые рассказали, кого будут вакцинировать от COVID-19 в первую очередь
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