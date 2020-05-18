Врач выделил приоритеты при вакцинации жителей РФ от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Стало известно, кто среди жителей России первым должен получить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, по мнению главы отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктора Зуева, первыми вакцинацию пройдут те россияне, которые находятся в группе наибольшего риска. Как сообщает ИА "НСН", лекарство должны получить врачи и работники, контактирующие с большим количеством людей.

"Кассиры, например, билетеры. Волонтеры, безусловно. Водители такси", – перечислил Зуев.

Он заявил, что остальным категориям граждан на первой стадии делать вакцину от коронавируса не обязательно. При этом позднее можно будет распространить вакцинацию на всех россиян. В дальнейшем ожидается, что инъекции от COVID-19 будут делаться по примеру прививок от гриппа.

Специалист допустил, что коронавирус в будущем будет появляться в стране дважды в год в сезоны, когда у большинства граждан снижается иммунитет.

"То есть поздней осенью и ранней весной", – пояснил ученый.

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов рассказал о необходимости вакцинации от COVID-19. Получение вакцины будет зависеть от показателя титра антител в организме человека.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что любой житель столицы сможет через 2–3 недели оформить электронную запись для прохождения бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу.