Тест на антитела к COVID-19 через 2–3 недели смогут сдать все желающие – Собянин

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Любой москвич сможет через 2–3 недели оформить электронную запись для прохождения бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"После того как выйдем на большие мощности, сделаем так, чтобы по электронной записи любой желающий мог записаться и получить это исследование. Но это перспектива двух-трех недель. Но тем не менее мы над этим работаем, может быть, даже удастся раньше это сделать", – сказал мэр города.

Собянин подчеркнул, что ежесуточно в Москве проводится 50 тысяч исследований на коронавирус. Он назвал этот показатель "огромным" и отметил, что тестируются коллективы и отдельные граждане.

Ранее сообщалось, что тест на антитела к коронавирусу сдали уже свыше двух тысяч москвичей. Пункты забора крови организованы на базе 30 городских поликлиник в каждом административном округе столицы.

Москва с 15 мая запустила масштабную и бесплатную программу тестирования горожан на наличие антител к коронавирусу. Сдача крови проводится только по предварительной записи, что позволяет избежать очередей в медицинских учреждениях и не допустить распространения COVID-19.

Для тестирования на антитела к COVID-19 приглашаются каждые три дня порядка 70 тысяч москвичей. Подобный метод тестирования позволяет выявлять бессимптомных носителей вируса, граждан с легкой и средней тяжестью течения заболевания, а также тех лиц, у которых есть иммунитет.

Тем москвичам, которые были выбраны для исследования, направляют приглашение на тестирование по СМС или электронной почте. В сообщении указывается ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови – запись доступна в течение трех дней.

Пункты забора крови для анализа на антитела к коронавирусу работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи.

