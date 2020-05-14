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Мэр Москвы

16:55

Собянин объявил о массовом тестировании москвичей на антитела к COVID-19

мэр Москвы Сергей Собянин медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве с 15 мая начнут бесплатно проверять на антитела к коронавирусу, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По его словам, отмена ограничений в столице несет реальный риск прихода второй волны пандемии коронавирусной инфекции, поэтому необходимо иметь максимально полную и достоверную информацию о реальных масштабах заболеваемости и темпах распространения коронавируса.

Сколько людей уже переболели, в том числе бессимптомно, и у скольких людей выработался иммунитет к COVID-19, поможет узнать новый метод тестирования – иммуноферментный анализ.

Собянин отметил, что ИФА-метод позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).

Он добавил, что для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки.

Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы – массовой и бесплатной.
Сергей Собянин

Реализация программы

Забор крови для тестирования будет проводиться в 30 взрослых поликлиниках. В каждой из них откроют по два процедурных кабинета.

Каждые несколько дней приглашение на бесплатную сдачу анализа будет получать около 70 тысяч москвичей.

Жителей столицы будут отбирать случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения – рассылаться на электронную почту или с помощью СМС.

Чтобы сдать кровь, необходимо будет записаться онлайн, перейдя по ссылке, указанной в приглашении.

Результаты скрининга будут подводиться еженедельно – в целом по городу и в разрезе административных округов.

В каждый конкретный момент времени будет точно известно, какая доля москвичей переболела коронавирусом и приобрела иммунитет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. И главное – какова реальная динамика распространения инфекции.
Сергей Собянин

По словам мэра, эти данные будут публиковаться на портале mos.ru и станут основой для принятия управленческих решений, связанных с планированием работы медицинской системы и сохранением либо смягчением действующих ограничений.

Кроме того, москвичи, пройдя ИФА-тестирование, получат информацию о собственном иммунном статусе. При необходимости будут сделаны уточняющие ПЦР-тесты, установлен диагноз и проведено лечение. Потенциальные носители инфекции должны будут брать больничный и проходить самоизоляцию.

В ближайшее время власти разработают механизм оперативной публикации результатов ИФА-теста в электронной медицинской карте пациентов.

Программа ИФА-исследований популяционного иммунитета, которую мы запускаем в Москве, является беспрецедентной по своим масштабам. Для ее реализации мы задействуем огромные ресурсы городской системы здравоохранения.
Сергей Собянин

Результаты программы

По словам Сергея Собянина, благодаря массовому тестированию станет возможно максимально рано выявлять заболевание у многих людей, особенно у тех, кто переносит коронавирус бессимптомно.

Тестирование поможет получить достоверную информацию о ситуации с распространением COVID-19 в городе и на отдельных городских предприятиях и в организациях.

Также это позволит принимать обоснованные решения о смягчении действующих ограничений, не ставя под угрозу жизни и здоровье людей.

Сергей Собянин призвал москвичей максимально ответственно относиться к приглашениям прийти в поликлинику и пройти ИФА-тест. По его словам, тем самым каждый житель города внесет свой вклад в приближение победы над коронавирусом.

Мэр напомнил, что за последние месяцы в столице развернули беспрецедентную программу тестирования на COVID-19. Ежедневно десятки федеральных, городских и частных лабораторий делают свыше 40 тысяч ПЦР-тестов. Всего сделано уже свыше 1,3 миллиона тестов.

Также развернута сеть амбулаторных КТ-центров, которые провели уже порядка 100 тысяч исследований. Глава города отметил, что этих методов недостаточно, потому что они не позволяют понять, сколько людей уже переболели.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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