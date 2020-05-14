Собянин объявил о массовом тестировании москвичей на антитела к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве с 15 мая начнут бесплатно проверять на антитела к коронавирусу, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По его словам, отмена ограничений в столице несет реальный риск прихода второй волны пандемии коронавирусной инфекции, поэтому необходимо иметь максимально полную и достоверную информацию о реальных масштабах заболеваемости и темпах распространения коронавируса.

Сколько людей уже переболели, в том числе бессимптомно, и у скольких людей выработался иммунитет к COVID-19, поможет узнать новый метод тестирования – иммуноферментный анализ.

Собянин отметил, что ИФА-метод позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).

Он добавил, что для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки.





Сергей Собянин Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы – массовой и бесплатной.

Реализация программы

Забор крови для тестирования будет проводиться в 30 взрослых поликлиниках. В каждой из них откроют по два процедурных кабинета.



Каждые несколько дней приглашение на бесплатную сдачу анализа будет получать около 70 тысяч москвичей.

Жителей столицы будут отбирать случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения – рассылаться на электронную почту или с помощью СМС.

Чтобы сдать кровь, необходимо будет записаться онлайн, перейдя по ссылке, указанной в приглашении.



Результаты скрининга будут подводиться еженедельно – в целом по городу и в разрезе административных округов.



Сергей Собянин В каждый конкретный момент времени будет точно известно, какая доля москвичей переболела коронавирусом и приобрела иммунитет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. И главное – какова реальная динамика распространения инфекции.

По словам мэра, эти данные будут публиковаться на портале mos.ru и станут основой для принятия управленческих решений, связанных с планированием работы медицинской системы и сохранением либо смягчением действующих ограничений.

Кроме того, москвичи, пройдя ИФА-тестирование, получат информацию о собственном иммунном статусе. При необходимости будут сделаны уточняющие ПЦР-тесты, установлен диагноз и проведено лечение. Потенциальные носители инфекции должны будут брать больничный и проходить самоизоляцию.

В ближайшее время власти разработают механизм оперативной публикации результатов ИФА-теста в электронной медицинской карте пациентов.







Сергей Собянин Программа ИФА-исследований популяционного иммунитета, которую мы запускаем в Москве, является беспрецедентной по своим масштабам. Для ее реализации мы задействуем огромные ресурсы городской системы здравоохранения.

Результаты программы

По словам Сергея Собянина, благодаря массовому тестированию станет возможно максимально рано выявлять заболевание у многих людей, особенно у тех, кто переносит коронавирус бессимптомно.

Тестирование поможет получить достоверную информацию о ситуации с распространением COVID-19 в городе и на отдельных городских предприятиях и в организациях.

Также это позволит принимать обоснованные решения о смягчении действующих ограничений, не ставя под угрозу жизни и здоровье людей.

Сергей Собянин призвал москвичей максимально ответственно относиться к приглашениям прийти в поликлинику и пройти ИФА-тест. По его словам, тем самым каждый житель города внесет свой вклад в приближение победы над коронавирусом.

Мэр напомнил, что за последние месяцы в столице развернули беспрецедентную программу тестирования на COVID-19. Ежедневно десятки федеральных, городских и частных лабораторий делают свыше 40 тысяч ПЦР-тестов. Всего сделано уже свыше 1,3 миллиона тестов.

Также развернута сеть амбулаторных КТ-центров, которые провели уже порядка 100 тысяч исследований. Глава города отметил, что этих методов недостаточно, потому что они не позволяют понять, сколько людей уже переболели.

