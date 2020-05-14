Собянин объявил о массовом тестировании москвичей на антитела к COVID-19

16:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве с 15 мая начнут бесплатно проверять на антитела к коронавирусу, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.
По его словам, отмена ограничений в столице несет реальный риск прихода второй волны пандемии коронавирусной инфекции, поэтому необходимо иметь максимально полную и достоверную информацию о реальных масштабах заболеваемости и темпах распространения коронавируса.
Сколько людей уже переболели, в том числе бессимптомно, и у скольких людей выработался иммунитет к COVID-19, поможет узнать новый метод тестирования – иммуноферментный анализ.
Собянин отметил, что ИФА-метод позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).
Он добавил, что для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки.
Забор крови для тестирования будет проводиться в 30 взрослых поликлиниках. В каждой из них откроют по два процедурных кабинета.
Каждые несколько дней приглашение на бесплатную сдачу анализа будет получать около 70 тысяч москвичей.
Жителей столицы будут отбирать случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения – рассылаться на электронную почту или с помощью СМС.
Чтобы сдать кровь, необходимо будет записаться онлайн, перейдя по ссылке, указанной в приглашении.
Результаты скрининга будут подводиться еженедельно – в целом по городу и в разрезе административных округов.
По словам мэра, эти данные будут публиковаться на портале mos.ru и станут основой для принятия управленческих решений, связанных с планированием работы медицинской системы и сохранением либо смягчением действующих ограничений.
Кроме того, москвичи, пройдя ИФА-тестирование, получат информацию о собственном иммунном статусе. При необходимости будут сделаны уточняющие ПЦР-тесты, установлен диагноз и проведено лечение. Потенциальные носители инфекции должны будут брать больничный и проходить самоизоляцию.
В ближайшее время власти разработают механизм оперативной публикации результатов ИФА-теста в электронной медицинской карте пациентов.
По словам Сергея Собянина, благодаря массовому тестированию станет возможно максимально рано выявлять заболевание у многих людей, особенно у тех, кто переносит коронавирус бессимптомно.
Тестирование поможет получить достоверную информацию о ситуации с распространением COVID-19 в городе и на отдельных городских предприятиях и в организациях.
Также это позволит принимать обоснованные решения о смягчении действующих ограничений, не ставя под угрозу жизни и здоровье людей.
Сергей Собянин призвал москвичей максимально ответственно относиться к приглашениям прийти в поликлинику и пройти ИФА-тест. По его словам, тем самым каждый житель города внесет свой вклад в приближение победы над коронавирусом.
Мэр напомнил, что за последние месяцы в столице развернули беспрецедентную программу тестирования на COVID-19. Ежедневно десятки федеральных, городских и частных лабораторий делают свыше 40 тысяч ПЦР-тестов. Всего сделано уже свыше 1,3 миллиона тестов.
Также развернута сеть амбулаторных КТ-центров, которые провели уже порядка 100 тысяч исследований. Глава города отметил, что этих методов недостаточно, потому что они не позволяют понять, сколько людей уже переболели.
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