Работа агентства URA.RU временно приостановлена по решению собственника

Фото: РИА Новости/Ирина Семенова

Агентство URA.RU приостановило работу на 72 часа. Решение связано в том числе с угрозой негативного воздействия со стороны уволенных сотрудников, находящихся за границей, рассказал ТАСС новый директор ООО "Сибирско-Уральская медиакомпания" Андрей Ткаченко.

"На основании устава редакции в случае убыточности издания, невозможности выпускать (новости. – Прим. ред.) исполнительный орган в лице директора имеет право приостановить или закрыть (деятельность. – Прим. ред.)", – подчеркнул он.

По словам Ткаченко, приостановка деятельности позволит избежать возможных провокаций, поскольку бывшие работники могут удаленно воспользоваться интерфейсом и опубликовать информацию, "не соответствующую интересам государства и собственника".

Ткаченко также указал, что была уволена главред редакции Диана Козлова. Кроме того, трудовой договор расторгли с главой редколлегии Михаилом Вьюгиным, который, по данным нового директора, уже полгода находится за границей. В период приостановки деятельности издания будет назначен временный исполняющий обязанности главного редактора, а также проведены переговоры с руководителями региональных редакций.

"Уволен (заместитель главного редактора Антон. – Прим. ред.) Ольшанников, потому что вскрылись факты намеренного причинения ущерба организации – один из телеграм-каналов он пытается перевести на себя, вывести из юрисдикции Сибирско-Уральской медиакомпании", – добавил Ткаченко.

Кроме того, решение об увольнении было принято в отношении руководителя региональных редакций Игоря Сергеева. По словам директора, на это "тоже есть основания".

В июне в редакции URA.RU в Екатеринбурге прошли обыски. Следователи приостановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции. Также обыски провели и в квартирах нескольких журналистов.

По данным правоохранителей, трое сотрудников агентства были задержаны по подозрению в приобретении персональных данных от представителей силовых структур. Позднее в отношении редактора издания Дениса Аллаярова было возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу.

Затем в получении взятки от сотрудника URA.RU обвинили начальника отдела уголовного розыска одного из отделений полиции Андрея Карпова. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.