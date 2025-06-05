ТАСС: дело о взятке возбуждено в отношении свердловского редактора URA.RU Аллаярова

Фото: телеграм-канал Ura.ru

Уголовное дело возбудили в отношении редактора свердловской редакции издания URA.RU Дениса Аллаярова, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что он проходит по делу о даче взятки должностному лицу.

СМИ утром в четверг, 5 июня, писали об обысках в уральской редакции URA.RU. Спустя время агентство подтвердило эту информацию. Журналисты отметили, что следователей интересовали источники данных о событиях криминального характера в Свердловской области.

Вскоре стало известно о задержании трех сотрудников URA.RU. Ими оказались журналисты Сергей Бодров и Анна Салымская, а также Аллаяров. СМИ писали, что им может грозить дело по статье "Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные". Информация, по некоторым данным, могла приобретаться у силовиков.

Союз журналистов России выразил поддержку сотрудникам URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении СМИ недопустимы. СЖР также пообещал следить за развитием событий.